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Torbalı'nın 2 mahallesinde muhtarlık seçimleri yenilenecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 15:42 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Torbalı ilçesinin kırsal Tepeköy Mahallesi Muhtarı Tamer Tünelli ile Dirmil Mahallesi Muhtarı Mustafa İçöz'ün muhtarlıkları, hapis cezaları nedeniyle düştü.

Torbalı'nın 2 mahallesinde muhtarlık seçimleri yenilenecek

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinin kırsal Tepeköy Mahallesi Muhtarı Tamer Tünelli ile Dirmil Mahallesi Muhtarı Mustafa İçöz'ün muhtarlıkları, hapis cezaları nedeniyle düştü. Her iki muhtar da mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu'na iade etti. İki mahalledeki muhtarlık seçiminin 7 Haziran 2020'de yenileneceği bildirildi.
Torbalı'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde muhtar olarak seçilen kırsal Tepeköy Mahalle Muhtarı Tamer Tünelli ve kırsal Dirmil Mahalle Muhtarı Mustafa İçöz, Torbalı İlçe Seçim Kurulu'nca görevden alındı. Önceki yıllarda aldıkları adli ceza nedeniyle sabıkalı hale gelen muhtarlar, mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu'na iade etti. İlçe genelinde çeşitli mahallelerdeki 7 azanın da görevden alındığı, bu iki mahallede seçimlerin tekrarlanacağı bildirildi. Dirmil Mahallesi Muhtarı İçöz, 5 yıl önce bir yol yapımı sırasında zeytin ağaçlarına zarar verilmesine engel olmadığı için verilen 1 yıl 15 gün, Tepeköy Mahalle Muhtarı Tamer Tünelli'nin de karıştığı adli bir olay nedeniyle verilen 1 yıl 15 gün hapis cezaları nedeniyle görevden alındığı öğrenildi. Her iki muhtarın da cezaları önceden başka cezaları olmadığı için ertelendi. Muhtarlardan Tünelli, aldığı cezayı temyize götürdü.
Öte yandan Tepeköy ve Dirmil mahallerinde 7 Haziran 2020'de yenilecek olan muhtarlık seçimlerine kadar imza yetkisinin birinci sıradaki muhtar azalarında olacağı belirtildi. Her iki muhtarın da yenilecek olan seçimlere kadar Yargıtay'da cezalarının düşürülmesi ya da beraatlerine karar verilmesi halinde tekrar aday olabilecekleri kaydedildi.

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Torbalı'nın 2 mahallesinde muhtarlık seçimleri yenilenecek

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