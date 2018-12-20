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"Töre" Ankara'da sahnelenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 12:10 | Son Güncelleme

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, töre konusunun dansla anlatılacağı yapıt, yarın Leyla Gencer Sahnesi'nde sergilenecek

Kadını yücelten, kan davasını aşağılayan "Töre" adlı yapıt, yarın Başkentli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, birim dans tiyatrosunun ilk başarılı adımı olan "Töre", yarın saat 20.00'de Leyla Gencer Sahnesi'nde Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

Tiyatronun duayen yazarı Turgut Özakman'ın kaleme aldığı hikayede, toplumsal barışı engelleyen, insanların bedelini yaşamlarıyla ödediği töre konusu anlatılıyor.

Erzurum'da, 1900'lerde Karagiller ve Çolakgiller aileleri arasında yıllardır süren kan davasını ve gelişen olayları konu alan yapıt, dans tiyatrosunun önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Yapıtın koreografisi ve rejisi İhsan Bengier, müziği Cem İdiz, orkestra şefliği Nezih Seçkin, librettosu ve dramaturjisi Ebru Saçar, dekoru Tuncay Kalyon, kostümü Gazal Erten ve ışık tasarımı Emin Saraçoğlu imzası taşıyor.

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü DOB Töre

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