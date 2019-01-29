Töre cinayetinde 7 kişiye müebbet hapis

İzmir’de eşi S.D. ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Orhan Pala’nın öldürülmesi emrini veren Seracettin Duman ile cinayete azmettiren ve cinayeti işleyenlerden Giyasettin Duman, Hüseyin Duman, Cüneyt Duman, Yılmaz Duman, Maşallah Duman ve Mehmet Karakort’a müebbet hapis cezası verildi. S.D.’nin ağır yaralandığı olayda sanıklara töre cinayetinin teşebbüste kalması nedeniyle 10’ar yıl 10’ar ay hapis cezası verildi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereköy’de S.D. ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Orhan Pala’nın öldürülmesine ilişkin görülen davada karar açıklandı. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Seracettin Duman, Giyasettin Duman, Hüseyin Duman, Cüneyt Duman, Yılmaz Duman, Maşallah Duman ve Mehmet Karakort ile taraf avukatları katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Neslihan Ersoy Sevindik, cinayetin tasarlanarak ve töre saikiyle gerçekleştirildiğini ifade ederek sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklardan Seracettin Duman, Orhan Pala’yı öldürme niyetinde olmadığını ifade ederek, “Öldürme niyetinde olsaydım daha önceden S.D. ile Orhan Pala’yı öldürürdüm. Onların öldürülmesi için kimseyi aramadım, kimseyi azmettirmedim” diyerek beraatini istedi.

Orhan Pala’yı öldürmek istemediğini dile getiren Cüneyt Duman, “Öldürmek istesem daha önce 6. kattan kendini aşağı atmaya kalktığında buna engel olmazdım. Olay, Orhan Pala’nın bana küfretmesiyle aniden oldu” derken, diğer sanıklar Giyasettin Duman, Hüseyin Duman, Yılmaz Duman, Maşallah Duman ve Mehmet Karakort ise suçsuz olduklarını ifade ederek beraatlerini talep etti.

Sanıklardan Seracettin Duman, Giyasettin Duman ve Mehmet Karakort’a, Orhan Pala’nın töre saikiyle tasarlanarak ve kasten öldürülmesini azmettirme suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, S.D.’nin töre saikiyle öldürülmesine azmettirme suçundan da sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, bu suçun teşebbüste kalması nedeniyle cezalarda indirim uygulayarak 10’ar yıl 10’ar ay hapis cezasına çevirdi.

Sanıklardan Cüneyt Duman, Hüseyin Duman ve Yılmaz Duman’a ise Orhan Pala’yı iştirak halinde töre saikiyle tasarlayarak ve kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, S.D.’yi töre saikiyle tasarlayarak ve kasten öldürme suçundan da sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, bu suçun teşebbüste kalması nedeniyle cezalarda indirim uygulayarak 10’ar yıl 10’ar ay hapis cezasına çevirdi. Sanıklardan Maşallah Duman’a da Orhan Pala’yı iştirak halinde töre saikiyle tasarlayarak ve kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi.