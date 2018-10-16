Töre cinayetine iki tutuklama

IĞDIR'da F.Ş. adlı kadının başından vurularak öldürülmesinden sonra başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli, 'töre saikiyle tasarlayarak kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan tututlanarak cezaevine gönderildi.
Iğdır merkez Aşağı Erhacı köyünde 10 Eylül'de meydana gelen olayda C.E., kız kardeşi F.Ş.'yi av tüfeğiyle başının sol arka kısmından vurdu. Ağır yaralanan F.Ş., olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları soruşturma sonucunda, 'Töre saikiyle tasarlanarak kardeşe karşı kasten öldürme, azmettirme' olayıyla ilgili suça sürüklenen 2'si çocuk olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 6'sı savcılıktan, 4'ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. C.E. ile birlikte 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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