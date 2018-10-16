HABER

Töre cinayetine iki tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 14:36 | Son Güncelleme

 IĞDIR'da F.Ş.

IĞDIR'da F.Ş. adlı kadının başından vurularak öldürülmesinden sonra başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli, 'töre saikiyle tasarlayarak kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan tututlanarak cezaevine gönderildi.
Iğdır merkez Aşağı Erhacı köyünde 10 Eylül'de meydana gelen olayda C.E., kız kardeşi F.Ş.'yi av tüfeğiyle başının sol arka kısmından vurdu. Ağır yaralanan F.Ş., olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları soruşturma sonucunda, 'Töre saikiyle tasarlanarak kardeşe karşı kasten öldürme, azmettirme' olayıyla ilgili suça sürüklenen 2'si çocuk olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 6'sı savcılıktan, 4'ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. C.E. ile birlikte 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Tarım işçileri kamyonet kasalarında taşındıTarım işçileri kamyonet kasalarında taşındı
Su kabaklarından avize yapıyorSu kabaklarından avize yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nedim Şener'in 'Şeytanın Kara Kutusu' kitabında bomba iddia: FETÖ dosyasına hangi MHP'li vekil girdi!

Nedim Şener'in 'Şeytanın Kara Kutusu' kitabında bomba iddia: FETÖ dosyasına hangi MHP'li vekil girdi!

'Cinsel içerikli birçok gruba üyeyim' dedi! İğrenç olayı böyle anlattı

'Cinsel içerikli birçok gruba üyeyim' dedi! İğrenç olayı böyle anlattı

İran, düşen Türk jetiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

İran, düşen Türk jetiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Hırsızın evini soyan hırsız!

Hırsızın evini soyan hırsız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.