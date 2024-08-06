Töre infazında karar! Baldızıyla yasak ilişki yaşadı… Ses dosyası ortaya çıkardı

Özgür Cebe'nin haberine göre, Diyarbakır’da evli, 7 çocuk babası, 60 yaşındaki ticari taksici Şemsettin A., uyuşturucu ticaretinden 5 yıl cezaevinde tutuklu kalmıştı. Tahliye olduktan sonra kızının cep telefonunu kullanmaya başlayan Taksici, kızının telefona indirdiği ses kayıt uygulamasıyla tüm görüşmeleri kayıt altına alındı. Bu durumdan haberi olmadan baldızıyla yasak yaşadığı yasak aşkın tüm ses dosyaları kayda alındı.

Babasına ait telefondaki ses kayıtlarını dinleyen kızı, teyzesi Emzade Ç. ile aralarında uzun zamandan beri devam eden bir yasak ilişki olduğunu, ses kayıtlarında Emzade Ç.’nin 23 yaşındaki kızı E.Ç’nin de Şemsettin’den olduğunu duyunca durumu annesi ve diğer kardeşlerine anlattı.

SOPAYLA TAKSİ DURAĞINA GİTTİLER

İlişkiyi inkar eden Şemsettin A. yaşananları kabul ettikten sonra af dilese de, eşi ve çocukları “Seninle yaşamak istemiyoruz” diyerek evi terk etmesini istedi.

Yasak ilişkiyi öğrenen Emzade’nin oğulları Azat ile Fırat Ç., soparlarla taksi durağına giderek enişteleri Şemsettin’i aramaya başladı. Durumu gören durak işletmecisi “Burada böyle biri yok” dedikten sonra Şemsettin’i arayıp, “Bu gençler seni neden arıyor? Başın belaya girecek” diyerek başka bir şoför gönderip aracı teslim etmesini istedi.

‘‘KOCAM BENİ BACIM İLE ALDATMIŞ, KOCAM SENİN YANINDA ÇALIŞMASIN’’

Durumu yediremeyen eşi Hatun A. duraktaki görevliyi arayıp, “Şemsettin’in eşiyim. Kocam beni bacım ile aldatmış. Senden ricam, kocam senin yanında çalışmasın, siktir et gitsin yanından," diyerek durakta çalışmasını istemediğini belirtmiş. Bunun üzerine 1 ay işsiz kalan taksi olayın iftira olduğunu söylemesi üzerine yeniden işe alınarak devam ediyor. Ancak olayın peşini bırakmayan baldızın diğer çocukları Fırat ile kuzeni Ünal Ç., Şemsettin A. durakta park halinde beklerken aracın arkasına bindi.

KAFASINA 4 KURŞUN SIKILARAK İNFAZ EDİLDİ

İki kardeşin aracı sürmesini istemesi üzerine KGYS görüntülerinden aracın cadde ve bulvarlardan seyir halinde Yeniköy Mezarlığına doğru gittiği belirlendi. Aracın önce bir sitenin duvarına çarptığı, ardından bahçe içine düştüğü sırada Ünal ve Fırat Ç.’nin araçtan inerek kaçtıkları belirlendi. Kaza süsü verilen araçta Şemsettin A.’nın kafasına 4 kurşun sıkılarak infaz edildiği belirlendi.

“TÖRE SAİKİYLE KASTEN ÖLDÜRMEK” SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Cinayetten sonra Fırat, Azat kardeşler ile amcaları Kazım, kuzenleri Ünal ile Ahmet Ç. hakkında “töre saikiyle kasten öldürmek” suçundan dava açılsa da sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve dinlenen tanık ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Şemsettin’i Fırat ile kuzeni Ünal’ın öldürdüğünün sabit olduğunu, Emzade’nin enişteleri ile ilişkisini öğrendikten sonra Şemsettin'in toplumda genel olarak benimsenmiş olan bir davranış veya yaşam biçimine aykırı davranarak baldızı ile ilişki yaşadığı için öldürüldüğünü vurguladı.

TOPLUMUN ÖLDÜRME BEKLENTİSİNİ YERİNE GETİRDİLER

Mahkeme, sanıkların sırf aykırı davranışın cezalandırılması görevini üstlenerek töre saikiyle tasarlayarak adam öldürme suçunu işlediklerinin sabit olduğunu belirtti. Mahkeme, sanıkların cinayet öncesi keşif yaptıkları, tanınmamak için bere, maske ve eldiven taktıkları, önceden yapılan plan doğrultusunda hareket ederek araç seyir halindeyken Şemsettin’in kafasına ateş ederek öldürdüklerine kanaat getirdi

İKİ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI VERİLDİ

Mahkeme, cinayete azmettirmekle suçlanan tutuksuz sanık amca Kazım ile Emzade Ç.’nin oğlu Azat Ç.’ye delil yetersizliğinden beraat kararı verirken, tutuklu sanıklar Fırat ile kuzeni Ünal Ç.’yi ise Şemsettin Ayna’yı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Cezayı iyi hal indirimini düzenleyen 62. madde uyarınca müebbet hapse çevirdi.

Tutuklu Ahmet Ç.’de töre saikiyle kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından da cinayete yardım eden sıfatıyla katıldığı için cezası 12 yıl 6 aya hapis cezası verildi. Tutuklu 3 sanığa ayrıca ruhsatsız silah kullanmaktan 1’er yıl hapis cezası verildi.