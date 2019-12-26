HABER
  4. ’’Töre’’ kapalı gişe oynadı

’’Töre’’ kapalı gişe oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı ’’Töre’’ isimli yetişkin tiyatro oyunu, ikinci kez izleyiciyle buluştu.

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı ’’Töre’’ isimli yetişkin tiyatro oyunu, ikinci kez izleyiciyle buluştu. İnegöllü oyuncuların yer aldığı gösteri yine kapalı gişe oynadı.
İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Töre” isimli yetişkin tiyatro oyununu ilçe halkıyla buluşturdu. Ekim ayında da gösterimi yapılan oyun, ikinci gösteriminde de kapalı gişe oynadı. Çarşamba akşamı saat 20.00’da İnegöl’de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde başlayan oyunu Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger ve bazı meclis üyeleri ile siyasi parti temsilcileri de izledi.
Töre cinayetlerini konu alan oyunda, olay bin 900’lerde, Erzurum’da Karagillerin evinin avlusunda geçiyor. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının başarılı performanslarıyla alkış aldığı oyunun sonunda, Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye davet edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Taban, “Ekibimize çok teşekkür ediyorum. Oyunun konusundan bahsetmek gerekirse, bölgemizde belki bu tür olaylar çok yaşanmasa da dünyanın böyle bir gerçeği var diyebiliriz. Belediye Tiyatromuz sergiledikleri performansla da bu duyguyu bize geçirdiler. İzlerken de çok duygulandık. Sizlere de ekibimizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Tiyatro ekibimizin yaptığı işler çok değerli. Bunu ifade etmem lazım. Gençlerimizi ve bu konuda kabiliyeti olan herkesi davet ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Yeter ki böyle güzel yetenekleri keşfedelim” dedi.

PARTNER'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...
Güvenlik Korucuları belirsizliğini koruyan maaş durumlarının düzelmesini istiyorGüvenlik Korucuları belirsizliğini koruyan maaş durumlarının düzelmesini istiyor
Siirt Belediyesi'nin hayvan barınağında havan mermisi bulunduSiirt Belediyesi'nin hayvan barınağında havan mermisi bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınlar kontrol altına alındı

Karadeniz'deki yangınlara ilişkin flaş açıklama

MSB Twitter'dan paylaştı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor

MSB Twitter'dan paylaştı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor

Yılbaşı öncesi İstanbul'da sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi İstanbul'da dev operasyon!

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu Prof. Dr. Fuat Alarçin’i görevden aldı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Adana'da 3 ilçede eğitime ara verildi

3 İlçede okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.