Tören saatinin değiştiğinden habersiz gaziler, 2 saat 15 dakika bekledi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni, Yenişehir Kaymakamı ve İnegöl Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu'nun, Yenişehir'deki törene katıldıktan sonra gelmesi nedeniyle 2 saat 15 dakika geç başladı. Kaymakam Seyitoğlu'nun önce Yenişehir'deki törene katılacağından habersiz İnegöllü gaziler, saat 09.00'da alana gelerek programın başlamasını bekledi.

Büyük Taarruz'un 96'ncı yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni, İnegöl ilçesinde geç başladı. Sabah 09.00'da başlaması planlanan tören, İnegöl Kaymakamlığına da vekalet eden Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu'nun, Yenişehir'deki törene katılması nedeniyle saat 11.30'a alındı. İnegöl'deki tören, saat 11.15'te Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu'nun alana gelmesiyle başladı. Ancak, ilçedeki törenin geç başlayacağı İnegöl Muharip Gaziler Derneği üyelerine bildirilmedi. Sabah 09.00'da alana gelen gaziler de 2 saat 15 dakika törenin başlamasını beklemek zorunda kaldı.

'GÜNLERCE NÖBET BEKLEDİK, 2 SAATTEN NE OLACAK'

Törenin ardından konuşan İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen, "Saat 09.00'da tören başlayacaktı. Biz de tören alanına geldik. Geldiğimizde kimsenin olmadığını görünce, tam dağılacakken, Kaymakamlık yetkililerine telefon açtık. Kaymakam Vekili Yenişehir'den geldiği için programın ileri saate ertelendiğini söylediler. Bize de haber verilmediği için biz de biraz beklemiş olduk. Bir yanlışlık olmuş. Önemli bir şey değil. İnegöl bizim. Devlet bizim devletimiz, neden kırgınlık olsun. Biz günlerce nöbet bekledik, burada 2 saat beklemiş olsak ne olacak" dedi.