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Törende rahatsızlanan Kore Gazisi, polis aracı ile evine götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

TOKAT'ta 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende hafif rahatsızlık geçiren Kore Gazisi Yusuf Hardal (88), polis aracı ile evine gönderildi.

Gaziler Günü nedeniyle kent merkezinde düzenlenen törende il protokolü ve gazi dernekleri tarafından Atatürk büstüne çelenk konularak İstiklal Marşı okundu. Tören esnasında kendini iyi hissetmeyen Kore Gazisi Yusuf Hardal, dinlenmek için kaldırım kenarına oturdu. Gaziye ilk müdahaleyi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Şahin yaptı. Daha sonra gazinin yanına gelen polisler, Hardal'ı ekip otosuna bindirerek evine götürdü. Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, gazinin hasta olmadığını, yaşlılık nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği için ekip aracıyla evine gönderdiklerini söyledi.

Törende konuşan Tokat Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bilal Özmen, ''Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazi unvanının verilmesinin 97'nci yıl dönümüdür. Cephelerde Türk'ün gücünü ve kararlılığını gösteren gazilerin günüdür. Gazilerin onur günü, şeref günüdür. 19 Eylül tüm gazilerimizin, kahraman gaziler gününüz kutlu olsun.19 Eylül Kıbrıslı soydaşlarımızı katliamdan kurtararak adada düşmanı karanlık Akdeniz sularına gömen Kıbrıs gazilerinin günüdür'' dedi.

Törenin ardından Vali Ömer Toraman ve beraberindekiler, Tokat Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek buradaki gazilerle sohbet etti.

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