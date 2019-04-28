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Törenden dönen askerleri taşıyan otobüs devrildi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 18:53 | Son Güncelleme

Bursa'dan gelip Çanakkale'de düzenlenen törene katılan askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan 7 askerden 2'si hastaneye kaldırıldı, 5'i ayakta tedavi edildi

ÇANAKKALE (AA) - Bursa'dan gelip Çanakkale'de düzenlenen törene katılan askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yedi asker hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Kara Savaşlarına katılan ve tamamı şehit olan Bursa Seyyar Jandarma Taburu askerlerini anmak için Eceabat ilçesindeki Kireçtepe Şehitliği'nde düzenlenen törene katılan Bursa Jandarma Komutanlığında görevli askerler, törenin ardından Bursa'ya dönüşe geçti.

Askerleri taşıyan ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 16 V 7879 plakalı otobüs, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin Gürecialtı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrilip yan yattı.

Kazada yedi asker hafif yaralandı.

Askerlerden ikisi tedbir amaçlı olarak Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, beşi olay yerinde ayakta tedavi edildi.

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