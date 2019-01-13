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Törene damga vuran diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Sofuoğlu'na...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 18:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma, Pınarbaşı Fabrika İleri Teknoloji Üretim Hattı Hizmete Alım ve BMCPower İlk Yerli ve Milli Motor Çalıştırma Ortak Töreni"nde konuştu.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu arasında diyalog damga vurdu.

Açılış töreninde renkli anlar! Erdoğan'ın Sofuoğlu sözleri salondakileri güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karasu'da "BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma, Pınarbaşı Fabrika İleri Teknoloji Üretim Hattı Hizmete Alım ve BMCPower İlk Yerli ve Milli Motor Çalıştırma Ortak Töreni"nde konuştu.
Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın satılacağı iddiasına da değinen Cumhurbaşkanı, Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum" ifadesini kullandı.
BMC Karasu Fabrikası'nın temel atma töreninde ayrıca BMC İzmir Pınarbaşı Fabrika açılışına ve İTÜ Test Laboratuvarı BMC POWER yerli ve milli motor çalıştırma törenine canlı bağlantı yapıldı.
Temel atma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede butona basan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'na "Motosiklet kullanmaya benzemez Kenan." demesi salonda bulunanları güldürdü.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kenan Sofuoğlu AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu:

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