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Töreni bıraktı engelli çocuğun gözyaşlarını sildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 21:19 | Son Güncelleme

AK Parti MYK Üyesi Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum'da katıldığı bir açılışta okuldaki ağabeyi için ağlayan engelli çocuğun gözyaşlarını sildi

AK Parti MYK üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, katıldığı okul açılışında protokoldeki yerini bırakıp, ağlayan bedensel engelli çocuğun gözyaşlarını sildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yapımı tamamlanan Özel Erzurum OSB Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, törenle açıldı.

Milletvekili Taşkesenlioğlu, tören alanına geldiği sırada, burada bulunan 10 yaşındaki Eren Işık isimli bedensel engelli çocuğun, annesinin sakinleştirme çabasına rağmen ağlamaya devam ettiğini gördü.

Taşkesenlioğlu, protokoldeki yerine oturmadan yanına gittiği çocuğa oyuncak vererek kendisiyle bir süre ilgilendi.

Ağlamayı sürdüren çocuğun gözyaşlarını elindeki mendille silen Taşkesenlioğlu, görevliler yardımıyla tekerlekli sandalyede Eren Işık''ı, sınıfta eğitim gören ağabeyi Eray Işık'ın yanına götürdü.

Taşkesenlioğlu, daha sonra protokoldeki yerine dönerek Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile beraber okulun açılışını gerçekleştirdi.

Anne Derya Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun beyin damarlarındaki tıkanma nedeniyle 7 yıl önce felç geçirdiğini söyledi.

Çocuğunun o günden itibaren tedavi gördüğünü aktaran Işık, "Bu nedenle çocuğumun psikolojisi de çok bozuldu. Eren bu tür ortamlardan sıkılıyor, üzülüyor ve ağlıyor. Ağabeyini de göremeyince üzüntü yaşadı. Zehra Hanım da üzülmemesi için kendisiyle çok ilgilendi." diye konuştu.

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