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"Törenlerimizi şanlı tarihimize yakışır şekilde yapmak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 18:11 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: - "Törenlerimizi şanlı tarihimize yakışır şekilde yapmak istiyoruz. Geleceğin gençliğine bu vatanı, toprakları ve tarihimizi en güzel şekilde emanet edeceğiz. Bu vatanı onlara yakışır şekilde bu etkinliklerle bırakmak istiyoruz"

BİTLİS (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamalarıyla ilgili, "Törenlerimizi şanlı tarihimize yakışır şekilde yapmak istiyoruz. Geleceğin gençliğine bu vatanı, toprakları ve tarihimizi en güzel şekilde emanet edeceğiz. Bu vatanı onlara yakışır şekilde bu etkinliklerle bırakmak istiyoruz." dedi.

Malazgirt'ten helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen İnce, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ve diğer yetkililerle dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Daha sonra beraberindekilerle ilçeden başlatılacak 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı 400 dönümlük Etnospor Alanı'nı inceleyen İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Ağustos Malazgirt Fethi'nin kutlu yıl dönümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kutlanacağını söyledi.

Bu kapsamda Malazgirt ve Ahlat'ta törenler yapılacağını, bunun hazırlıklarını yapmak üzere ilçeye geldiğini aktaran İnce, şöyle konuştu:

"Kubbet-ül İslam olan, İslam'ın ilk, belki de devletimizin tapu senetlerinin yer aldığı tarihi şehirde olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Törenlerimizi şanlı tarihimize yakışır şekilde yapmak istiyoruz. Geleceğin gençliğine bu vatanı, toprakları ve tarihimizi en güzel şekilde emanet edeceğiz. Bu vatanı onlara yakışır şekilde bu etkinliklerle bırakmak istiyoruz. 26 Ağustos'ta burada milletimizle, devlet erkanımız ve vatandaşımızla en güzel şekilde etkinliklerin kutlanması için çalışmaları layıkıyla yerine getireceğiz. Gerekli eksikliklerimizi tespit edip en kısa sürede tamamlayacağız. Bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

- "Çanakkale ruhu gibi Malazgirt ve Ahlat ruhu oluşturmak istiyoruz"

Karacan da geçmişini bilmeyen toplumların geleceğine yön veremeyeceğine işaret etti.

Bu nedenle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Bakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği, 2023, 2053 ve 2071 yolunda ilerlerken 1071 ruhunu esas alarak yollarına devam edeceklerini anlatan Karacan, "Hem Ahlat hem Malazgirt'in Allah nasip ederse 25-26 Ağustos'ta önemini tüm Türkiye daha iyi anlayacak. Geçen yıl kutlama yapmıştık. Bu yıl Ahlat da eklendi. Ahlat ile beraber bu sene daha görkemli kutlamalarımız ve fetih günümüz olacak. Aynı Çanakkale ruhu gibi bir Malazgirt ve Ahlat ruhu oluşturmak istiyoruz. Tabii bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük emekleri, fedakarlıkları ve himayeleri var. O yüzden inşallah çok güzel olacak. Sadece bu bölge değil, Türkiye ve dünyadan gelecek misafirlerimizi ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Buradaki incelemelerinin ardından İnce, Karacan ve beraberindekiler, helikopterle Van'a hareket etti.

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