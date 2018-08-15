BİTLİS (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamalarıyla ilgili, "Törenlerimizi şanlı tarihimize yakışır şekilde yapmak istiyoruz. Geleceğin gençliğine bu vatanı, toprakları ve tarihimizi en güzel şekilde emanet edeceğiz. Bu vatanı onlara yakışır şekilde bu etkinliklerle bırakmak istiyoruz." dedi.

Malazgirt'ten helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen İnce, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ve diğer yetkililerle dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Daha sonra beraberindekilerle ilçeden başlatılacak 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı 400 dönümlük Etnospor Alanı'nı inceleyen İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Ağustos Malazgirt Fethi'nin kutlu yıl dönümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kutlanacağını söyledi.