TORKAM E5'ten 217 milyon lira gelir elde edildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, açık artırma ile satışa sundukları Açık Çarşı dükkanlarının yatırımcılar tarafından büyük talep gördüğünü belirtti. 1. Etaptaki 124 düzayak Açık Çarşı dükkanının yüzde 70’inin kısa sürede satıldığını bildiren Dereli, "Yeni sahiplerine hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı kazançlar diliyorum. 770 bin liradan başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunduğumuz Açık Çarşı dükkanlarımız, yüzde 32 artışla yüzde 70’i 217 milyon bedel karşılığında satıldı." ifadelerini kullandı.

Bu satış ve rakamın projeye olan olan güvenin bir göstergesi olduğunu kaydeden Dereli, "Çünkü ulaşım ağlarının merkezindeyiz. TORKAM E5 metrobüs durağı, otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının yanı başında yer alıyor. Burada projeye özel metro durağı olacak. Yine önünden 3 milyon, içinden de 700 bin kişi ile günde 3 milyon 700 bin kişiye ticari ünitelerimiz potansiyel kazanç sağlayacak. TORKAM E5 Açık Çarşı dükkânlarına yatırım yapanlar çok kârlı çıkacak. Ayrıca, projemizin Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında yer alması büyük avantaj. TORKAM E5 projemiz yeni projeler için bize güzel bir örnek oldu. Yeni yatırımlarımızla ülkemize, milli gelirimize katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.