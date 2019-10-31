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Tornavidayla dairenin kapısını açmaya çalışan 2 kadına suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tornavidayla bir apartman dairesinin kapısını açmaya çalışan Hatice A.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tornavidayla bir apartman dairesinin kapısını açmaya çalışan Hatice A. (40) ve Emine K. (26) polis tarafından suçüstü yakalandı. Hatice A. serbest bırakılırken, 6 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla aranan Emine K. (26) adliyeye sevk edildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün akşam Saray Mahallesi'ndeki bir apartmanda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese giden polis, ellerindeki aparat ve tornavidalarla bir dairenin kapısını açmaya çalışan Hatice A. ve Emine K.'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda Hatice A.'nın 'hırsızlık' suçundan sabıka kaydı olduğu, Emine K.'nin 6 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Hatice A. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Emine K. adliyeye sevk edildi.

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