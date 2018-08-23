HABER

Toron Karacaoğlu vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

Toron Karacaoğlu vefat etti

İSTANBUL (AA) - Yönetmen, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, 87 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Tiyatromuzun ve Türk Tiyatrosunun büyük ustalarından Toron Karacaoğlu'nu kaybettik. Sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

Bursa, Mudanya'da 20 Ağustos 1931 yılında dünyaya gelen Karacaoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı.

Tiyatroya olan ilgisi nedeniyle 1947 yılında İstanbul'a gelen Karacaoğlu, sanat hayatına Beşiktaş ve Büyükdere Halkevi'nde başladı. Daha sonra İstanbul Belediye Konservatuvarında 3 yıl eğitim alan Karacaoğlu, Şehir Tiyatroları'nın sınavını kazanarak kadrolu oyuncu oldu.

Bugüne kadar 150'den fazla tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu, sinema hayatına ise dublaj sanatçısı olarak atıldı.

Şehir Tiyatroları'ndan 1980 yılında emekli olduktan sonra Berlin'de Alman Kültür Senatosu bünyesinde tiyatro eğitmenliği görevini üstlenen sanatçı, 1985 yılında tekrar Türkiye'ye dönerek "Tiyatrokare" ve "Tiyatro Kedi" gibi özel kuruluşlarda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı.

1989 yılında yeniden Şehir Tiyatroları kadrosuna dahil olan Toron Karacaoğlu, 1995 yılında bu kez yaş haddinden ikinci emekliliğini aldı.

Sinema ve dizi filmlerde oynamanın yanı sıra dublaj çalışmaları da yapan Karacaoğlu, çoğunlukla "Malkoçoğlu" ve "Kara Murat" serisi filmlerde Cüneyt Arkın'ı seslendirdi.

2014-2015 sezonunda İstanbul Kumpanyası'nın "İşgüzar" oyununun proje danışmanlığını üstlenen Karacaoğlu, Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç, Özden Özgürdal tarafından 2014 yılında kurulan Erbulak Evi'nde de oyunculuk alanında eğitmenlik yaptı.

Bugüne kadar birçok ödülün sahibi olan usta sanatçı, 2016 yılında 53'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'nde onur ödülüne değer görüldü.

Sanatçının rol aldığı bazı oyunlar ise şöyle:

"İstanbul Hatırası, Düşüş, Kiralık Konak, Leyla ile Mecnun, Bizans Düştü, Zeki Müren Müzikali, Hamlet, Buzdolabı, Ferhat ile Şirin, Aşk Mektupları, Sis, Köy Düğünü, Yedi Hamlet."

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Sera Gölü odun, çöp ve balçıkla kaplandıSera Gölü odun, çöp ve balçıkla kaplandı
GÜNCELLEME 2 - Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladıGÜNCELLEME 2 - Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
toron karacaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

İlginizi Çekebilir

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.