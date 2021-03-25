HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Toros Dağları'nın en gizemli noktası: Kırkgöz Kaynakları Karain Mağaraları

Toros Dağları'nın en gizemli noktası: Kırkgöz Kaynakları Karain Mağaraları

25.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sualtı tutkunlarına görsel şölen sunan Karain Mağaraları'nda derinlik 90 metre kadar ulaşıyor. Bölgeye gelenler Kırkgöz Kaynakları'nın bulunduğu yerde Toros Dağları'nın altındaki suyun çıktığı noktalarda bulunan mağaralara dalış yapıyor. 8 kişilik gönüllü dalgıç ekibinin de gözlemleme fırsatı bulduğu bölge, el değmemiş doğal güzelliği ile büyük beğeni topluyor.

Antalya’da bir grup çevreci, suyun önemine dikkat çekmek ve kaynaklarını korunmasının önemini vurgulamak amacı ile Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu başkanlığında, Kırkgöz Kaynakları Karain Mağaraları bölgesinde Toros Dağlarının altında bulunan su altı mağaralarına dalış gerçekleştirdi. 8 kişilik dalgıç ekip, etkinliklerinin adının ‘Suyun gözüne girmek’ olduğunu belirtirken dalış gerçekleştirilen su altı mağaralarında insanlığın var oluşundan bu yana olan bulgulara rastlandığını söylediler. 8 kişilik dalgıç ekibi, 30 dakika boyunca 90 metre derinliğe kadar ulaşan mağarada 12 metre derinliğe kadar dalış yapıp su altındaki güzelliklerinin tadını çıkardı.

'SU, DAĞIN ALTINDAKİ DELİKLERDEN ÇIKIYOR'

Dalış ekibinin başında olan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, “Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu olarak Kırkgöz Kaynaklarında sualtı mağaralarına gireceğiz, suyun geldiği yere gireceğiz. Etkinliğimizin adı suyun gözüne girmek. Su, dağın altındaki deliklerden çıkıyor. Suyun çıkış yaptığı noktalara girerek, suyun geldiği ilk kaynağa doğru gitmeye çalışacağız” diye konuştu.

AW277482_02

'TOROSLARIN ALTI ÇOK MÜTHİŞ'

Su kaynaklarını korumaya yönelik bilinçlendirme yapmak istediklerini belirten Gökoğlu, “Amacımız, suyun önemine dikkat çekmek. Su kaynaklarımızın korunmasına yönelik bilinçlendirme yapmak istiyoruz. 8 kişilik dalgıç ekibimiz var. Torosların altı çok müthiş. Bambaşka bir güzelliğe sahip suyun altı. Torosların altındaki sualtı mağaralarına girdiğinizde uygarlığa ulaşıyorsunuz. İnsanlığın varoluşundan bu yana olan bulgulara ulaşıyorsunuz. Burası Karain bölgesi. Bizim için oldukça önemli” şeklinde konuştu.

AW277482_04

AW277482_03

AW277482_05

AW277482_07

AW277482_09

AW277482_11

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktıSokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
antalya

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

İmamoğlu duyurdu! Kirazlı-Halkalı metrosunun yapımı yeniden başlıyor

'İstanbul’a hayırlı olsun' diyerek duyurdu!

Bursa'da sokak ortasında mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Kaya kimdir? Sosyal medya ayağa kalktı

Fırat Delikanlı yakalandı!

Bir ilçeyi isyan ettiren olay! Gökyüzü toz bulutuyla kaplı

Bir ilçeyi isyan ettiren olay! Gökyüzü toz bulutuyla kaplı

Son Dakika: Bakan Akar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Teröristlere büyük darbe! Sayı verildi

Kırklareli Valisi duyurdu: Vakalar 5 kat arttı, kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz

Kırklareli Valisi duyurdu: Vakalar 5 kat arttı, kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.