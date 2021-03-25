Toros Dağları'nın en gizemli noktası: Kırkgöz Kaynakları Karain Mağaraları

Antalya’da bir grup çevreci, suyun önemine dikkat çekmek ve kaynaklarını korunmasının önemini vurgulamak amacı ile Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu başkanlığında, Kırkgöz Kaynakları Karain Mağaraları bölgesinde Toros Dağlarının altında bulunan su altı mağaralarına dalış gerçekleştirdi. 8 kişilik dalgıç ekip, etkinliklerinin adının ‘Suyun gözüne girmek’ olduğunu belirtirken dalış gerçekleştirilen su altı mağaralarında insanlığın var oluşundan bu yana olan bulgulara rastlandığını söylediler. 8 kişilik dalgıç ekibi, 30 dakika boyunca 90 metre derinliğe kadar ulaşan mağarada 12 metre derinliğe kadar dalış yapıp su altındaki güzelliklerinin tadını çıkardı.

'SU, DAĞIN ALTINDAKİ DELİKLERDEN ÇIKIYOR'

Dalış ekibinin başında olan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, “Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu olarak Kırkgöz Kaynaklarında sualtı mağaralarına gireceğiz, suyun geldiği yere gireceğiz. Etkinliğimizin adı suyun gözüne girmek. Su, dağın altındaki deliklerden çıkıyor. Suyun çıkış yaptığı noktalara girerek, suyun geldiği ilk kaynağa doğru gitmeye çalışacağız” diye konuştu.