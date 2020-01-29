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Toroslar Belediyesi'nin yardım TIR'ı afet bölgesine gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:37 | Son Güncelleme

MERSİN'de Toroslar Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımlar dualarla yola çıktı.

MERSİN'de Toroslar Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımlar dualarla yola çıktı.
Toroslar Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından içerisinde kışlık kıyafet, ısıtıcı, battaniye ve yatak gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım TIR'ını afet bölgesine gönderdi. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, MHP Toroslar İlçe Başkan Vekili Bülent Sümer ve belediye meclis üyeleri ile birlikte yardım tırını Yunus Emre Kültür Merkezi önünden uğurladı. Yardım kampanyasına Toroslar halkı da destek vererek duyarsız kalmadı. Toroslar Belediyesince tedarik edilen malzemelerin yanı sıra Elazığ ve Malatya için adeta tek yürek olan vatandaşlar, hazırladıkları yardım malzemelerini Toroslar Belediyesi yetkililerine ulaştırdı. Kışlık kıyafetten ısıtıcıya, battaniyeden yatak, yorgan ve halıya, bebek bezi ve mamasına kadar bir tır dolusu ihtiyaç malzemesi bölgeye gönderildi.
Yunus Emre Kültür Merkezi önünden yardım tırını afet bölgesine yolcu eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; "Biz biriz ve beraberiz. Orada bir acı varsa burada bu acıyı hepimiz içimizde hissediyoruz. Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, vefat eden vatandaşlarımıza Allah?tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum" dedi.
Başkan Yılmaz, depremin ardından başlattıkları kampanyaya destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, "Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin haberini alır almaz bölge belediye başkanlarımızla görüştük. Toroslar Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ilettik. Bugün de depremden etkilenen vatandaşlarımız için hazırladığımız yardım tırımı yolcu ediyoruz. Toroslarımızın insanı tüm duyarlılığıyla bizim çağrımıza cevap verdi. Çok sayıda kışlık kıyafet, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemeler toplandı. Bu kampanyaya destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Mersin'de ilk kez gerçekleştirecekleri Kar Festivali'ne saatler kala yaşanan depremin hemen ardından festivali ertelediklerini de hatırlatan Başkan Yılmaz; "Bildiğiniz gibi hafta sonu Mersin?de ilk kez gerçekleştireceğimiz Kar Festivali'ne saatler kalmıştı ve elbette acı haberi alır almaz festivali ileri bir tarihe erteleyerek bu hafta sonuna aldık. Temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir yardım kampanyası başlattık. Bugün de yardımsever Toroslar halkımızın desteğiyle oluşturduğumuz yardım malzemelerini Elazığ?a uğurluyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Böyle bir acının tekrarlanmamasını ve can kaybının artmamasını temenni ediyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" diye konuştu.

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