Toroslar EDAŞ, Hatay'da bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), yılın 6 ayında Hatay'da bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, yılın ilk yarısında Hatay'da hizmet verdiği 9 bin 330 trafo ve 28 bin 567 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

Hatay'ın İskenderun, Kırıkhan, Hassa, Dörtyol, Erzin, Payas, Belen, Kumlu, Arsuz, Reyhanlı, Altınözü, Antakya, Samandağ, Yayladağı ve Defne ilçelerinde 6 bin 392 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, bölgede 18 pano, 267 trafo ve 151 dağıtım merkezinin de bakım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Toplam 1870 kilometrelik hattın bakımını tamamlayan şirket, Hatay'da hizmet verdiği 823 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla 63 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis etti, 709 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Kentte ayrıca, yeni 64 elektrik panosu ve 5 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki üç şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016-2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket oldu.

