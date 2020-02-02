Toroslar Kar Festivali’nde Eypio rüzgarı esti

Toroslar Belediyesince 1453 rakımdaki Arslanköy Yaylasında bu yıl ilk kez düzenlenen Kar Festivali’nin ikinci gününde ünlü sanatçı Eypio, sevenleriyle bir araya geldi. Eypio, çocuk, genç, yaşlı herkesi coşturan performansıyla festivale renk kattı. Toroslar Belediyesi’nin Arslanköy Yaylasında düzenlediği Kar Festivali’nin sürprizleri arasında yer alan ünlü rap sanatçısı Eypio, Mersinlilere muhteşem bir müzik şöleni yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı festivalin ikinci gününde konser veren Eypio, ilk single çalışması ’Günah benim’in yanı sıra, efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nun yaşamını anlatan ’Cep Herkülü; Naim Süleymanoğlu’ filmine özel hazırladığı ’Naim’ şarkısı ve Çukur dizisi için hazırladığı ’Gömün beni çukura’ adlı eseri ile birbirinden güzel şarkılarını Mersinliler için söyledi. 7’den 70’e herkes, açık havada konserin tadını çıkarırken, Eyipo’da Mersinlilerle birlikte doğum gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, kendilerini sevenleriyle böyle bir festivalde buluşturduğu için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti. Başkan Yılmaz da konserin sonunda sahneye çıkarak sanatçıya, festivale sunduğu katkılarından dolayı teşekkür edip, çiçek takdim etti.

"Kış turizminin ilk adımını attık"

Festivali geleneksel hale getireceklerini söyleyen Yılmaz, "Akdeniz ve Mersin denince akla yaz turizmi ve deniz gelir. Ama bizim adımız Toroslar. Biz, adımızı birlik ve beraberliğin timsali olan Toroslar’dan, karlı dağlarımızdan alıyoruz. Bu festival ile yeni bir açılım ve güzellik yaptık. Toroslarımızda bir ilki hep birlikte gerçekleştirmek istedik. Sizler de coşkuyla katıldınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Akdeniz’de, Mersin’de kayak, snowboard, kar festivali oluyormuş. İnşallah hep beraber bu festivalimizi daha da geliştirerek geleneksel hale getireceğiz. Bölgemize kayak tesisi, kış turizmi tesisi kazandıracağız. Bundan sonra Mersin denince akla sadece deniz ve plajlar değil, Toroslar’ın yaylalarında da yapılan kar festivalleri gelecek. Mersin, kar ve kayak birlikte anılacak" dedi.

Öte yandan festivalin ikinci gününde de soğuğa aldırmayarak yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kayak, snowboard ve kızakla kaymanın keyfini yaşarken, kartopu oynamanın ve çalan müziğin ritmiyle dans etmenin de tadını çıkardılar.

