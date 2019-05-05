HABER

Toroslar’daki saklı güzellik "Uçansu Şelalesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Toroslar’ın zirvesinden doğan Uçansu Şelalesi, ormanın içinde adeta saklı bir güzellik oluşturuyor.Kayabükü ve Eskibağ köylerinin sınırlarında Toros Dağları’nın ortasında yer alan Uçansu Şelalesi, gizemli güzelliğiyle ilgi çekiyor.

Toroslar’daki saklı güzellik "Uçansu Şelalesi"

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Toroslar’ın zirvesinden doğan Uçansu Şelalesi, ormanın içinde adeta saklı bir güzellik oluşturuyor.
Kayabükü ve Eskibağ köylerinin sınırlarında Toros Dağları’nın ortasında yer alan Uçansu Şelalesi, gizemli güzelliğiyle ilgi çekiyor. Her geçen yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerinin sayısı artan Uçansu Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklikten birkaç koldan dökülerek Alara Çayı’na hayat veriyor. Uçansu Şelalesi’nin suyu, ulu çınarlar ve el değmemiş ormanın içinden yaklaşık 100 kilometrelik bir yolculuğun sonunda Manavgat’ta Akdeniz’le buluşuyor.
1992 yılında birinci derece doğal SİT alanı ilan edilen Uçansu, Akdağ ve Geyik dağlarının karlarının erimeye başlamasıyla birlikte mart-haziran ayları arasında en görkemli görünümüne kavuşuyor. Gündoğmuş ilçesine 25 kilometre, Alanya’ya 100 kilometre ve Antalya’ya 175 kilometre uzaklıktaki Uçansu, yılın 12 ayı alternatif turizm imkanı sunuyor. Bu eşsiz güzelliği görmek için gelenler, bol bol fotoğraf ve görüntü çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor.
Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Uçansu Şelalesi’nin turistlerin vazgeçilmezi Alara Çayı’nın çıkış noktası olduğunu söyledi. Özeren, "Özellikle ilkbahar aylarında kar sularıyla beslenen şelalenin Toroslar’da saklı bir hazine. Güzelliği ve buz gibi suyuyla dikkat çeken şelale herkesin görmesi gereken bir güzellik. Alternatif turizm için ideal bir bölge" dedi.
Uçansu Şelalesi’nin bazı basın organlarında Konya ve Taşkent sınırları içerisinde olduğu söylense de Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi sınırları içerisinde bulunduğunu söyleyen Özeren, "Uçansu Şelalesi kendine özgün bir akışı olan Alara Çayı’nın en güçlü kaynaklarından birisidir. Uçansu Şelalesi yaklaşık olarak Akdeniz’e 100 kilometre bir yolculuktan sonra Alanya ile Manavgat arasında Akdeniz’e dökülmektedir. Uçansu Şelalesi Gündoğmuş ilçesine 25, Alanya’ya 100 ve Antalya’ya 175 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır" diye konuştu.
Özeren şöyle devam etti:
"Uçansu Şelalesi, 2008 yılında UNESCO tarafından dünyada insan mutluluğu ve sağlığını müspet yönde etkileyen en güzel yüz yerden 19 tanesi Türkiye’den seçilmiş ve bunların içerisinden en güzel yerlerden biriside Alara Vadisi olarak seçilmiştir. Alara Vadisi’nin doğusunda Gündoğmuş ilçesi sınırlarında yer alan Uçansu Şelalesi hem yurt dışından, hem de yurt içinden binlerce turisti ağırlamaktadır. Ancak turistlerin konaklayacak ya da yemek yiyecek mekanları olmadığından daha fazla tanıtım olsa da halka yeterli katkıda bulunamamaktadır. Önümüzdeki günlerde Uçansu Şelalesi’nin daha fazla tanıtılması ve hem de halkın turizm pastasından Gündoğmuş halkının da daha fazla hissesini alabilmesi için hem konaklama, hem de yemek yeme yönünde, yöresel ürünlerin pazarlanması yönünde çalışmalar yapacağız."
Akseki’den Uçansu Şelalesi’ni görmek için gelen fotoğraf sanatçısı Mustafa Hatipoğlu, "Burayı hep merak ediyordum. Bugün görme imkanı buldum. Gerçekten çok mutluyum. Toroslar’ın arasında muhteşem bir güzellik yatıyor. Bu güzelliği herkesin keşfetmesi, görmesi gerekiyor" diye konuştu.

Toroslar’daki saklı güzellik

Toroslar’daki saklı güzellik

Toroslar’daki saklı güzellik

Toroslar’daki saklı güzellik

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Biri otizmli ve epilepsi hastası, 2 çocuğunun eğitimi için yardım istediBiri otizmli ve epilepsi hastası, 2 çocuğunun eğitimi için yardım istedi
Emniyet müdüründen, mangala oyunu tutkunu Kibar'a sürprizEmniyet müdüründen, mangala oyunu tutkunu Kibar'a sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

MHP’den nafaka teklifi!

MHP’den nafaka teklifi!

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Medyum Keto hayatını kaybetti

Medyum Keto hayatını kaybetti

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Sancaktepe'deki berberde rehine krizi!

Berberde rehine krizi!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Nafaka süresi sınırlı mı olacak? MHP kanun teklifi hazırladı

MHP’den nafaka teklifi!

3 ev tamamen yandı

3 ev tamamen yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.