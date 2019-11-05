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Toroslar’dan Anıtkabir’e pedal çevirecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 12:32 | Son Güncelleme

MERSİN Bisiklet Derneği üyeleri, Toroslar Belediyesi'nin desteğiyle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü dolayısıyla 550 kilometre pedal çevirerek Anıtkabir'e gidecek.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Bisiklet Derneği üyeleri, Toroslar Belediyesi'nin desteğiyle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü dolayısıyla 550 kilometre pedal çevirerek Anıtkabir'e gidecek.
'10 Kasım Ata’ya Saygı Pedala Engel Yok' projesi ile 10 Kasım'da Anıtkabir'e Türk bayrağını gururla asmak üzere yola çıkan ekibe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk bayrağı hediye etti. Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle Dernek Başkanı Süleyman Uygun'a Türk bayrağını teslim eden Başkan Yılmaz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı emanetlere sahip çıkacağız. Bu proje ile hem Atamızı anmış, hem de farkındalık oluşturmuş olacağız. Dünyanın gıptayla baktığı, bir devre yön veren, İstiklal ve Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da anacağız. Bu vesileyle 3 görme engelli kardeşimiz de kendilerine eşlik eden sporcularımızla beraber Anıtkabir’e kadar pedal çevirecek. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Bu etkinliğe katkıda bulanan, gönlüyle, kalbiyle pedal çeviren herkese teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza iyi yolculuklar dilerim. Atamızın 81'inci ölüm yıl dönümü vesilesiyle, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.
Dernek Başkanı Süleyman Uygun ise "Bu projenin içerisinde Ata’ya saygı var, görme engelli sporcularımız var ve spor var. Görme engelli çoğu arkadaşlarımız evlerinden aşağıya inmeye bile çekinirken, 3 görme engelli arkadaşımız bizimle buradan Ankara’ya kadar bisiklet sürecek. Bu büyük bir şevk olacaktır ve onlara cesaret verecektir" diye konuştu.
Proje ile toplumda duyarlılık oluşturulması amaçlanıyor.

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