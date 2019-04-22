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Toroslar'ın doğa harikası "Tınaztepe Mağarası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Tınaztepe Mağarası, sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra yaz kış değişmeyen ısısıyla misafirlerine farklı bir ortam sunuyor - Mağaranın işletmeciliğini yapan Hasan Çelmeli: - "Üç ayrı girişi bulunan mağaranın 1,5 kilometrelik bölümü ziyaret edilebiliyor. Gerçek uzunluğu 22 kilometre olan Tınaztepe, Türkiye'nin en uzun mağaralarından biri"

FAHRİ KUBİLAY - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Toros Dağları'nda bulunan Tınaztepe Mağarası, sarkıt ve dikitleri, yaz kış değişmeyen ısısıyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Konya-Antalya kara yolunun Toroslar'daki geçişinde yer alan ve 1968'de Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından keşfedilen Tınaztepe Mağarası, bir doğa harikası olarak dikkati çekiyor.

Tınaztepe Mağarası, sarkıt ve dikitlerin yanı sıra ziyarete açık bölümünde yaz kış değişmeyen ısısıyla misafirlerine farklı bir ortam sunuyor.

Mağaranın işletmeciliğini yapan Hasan Çelmeli, AA muhabirine, mağarada ilk olarak 2002'de incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Çelmeli, "Bir arkadaşın sırtına akü bağlayarak ışıkla 4-5 saat gezdikten sonra 'Burası turizme kazandırılabilir' diye düşündük. 2004'te ilgili bakanlıktan yap işlet devret modeliyle 49 yıllığına kiraladık. Burayı 15 yıl önce dünya turizmine kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Tınaztepe Mağarası'na her yıl binlerce turistin geldiğini belirten Çelmeli, "Üç ayrı girişi bulunan mağaranın 1,5 kilometrelik bölümü misafirlerimiz tarafından ziyaret edilebiliyor. Gerçek uzunluğu 22 kilometre olan Tınaztepe, Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri. Dünyanın da sayılı üç mağarasından biri." diye konuştu.

Mağaraya ilginin artmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Çelmeli, şunları kaydetti:

"Burası yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı bir yer. Her yıl turist sayısı yüzde 30 artıyor. Tınaztepe Mağarası'nı turizme açtık. Bir başka mağarayı da açmak inşallah nasip olur bize. Mağaranın içinde yüzde 75 nem var. Astım hastaları için ideal bir mağara."

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Anahtar Kelimeler:
Konya mağarası tınaztepe Toros

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