Torosların eteklerinde asırlık bayram geleneği: külçe tatlısı

İlçeye bağlı Korualan Mahallesi'nde yaşayan, külçe tatlısı yapımını annesi ve anneannesinden öğrenen 55 yaşındaki Meryem Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde bayramlarda genellikle baklava ve benzeri tatlılar ikram edildiğini ancak Hadim bölgesinde külçe tatlısının daha çok sevildiğini söyledi.

Atalardan miras kalan ve bölgedeki her hane tarafından bayram ikramlığı olarak kabul gören yöresel külçe tatlısı, arife sabahı pişiriliyor, bayram süresince ziyaretçilere ikram ediliyor.

Toros Dağlarının eteklerinde yer alan, yeşil bitki örtüsü, engebeli arazileri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Hadim'de, yöre halkı tarafından imece usulü bir günlük uğraş sonucu hazırlanan tatlı, her bayram sevilerek tüketiliyor.

Külçe tatlısının bölgede her evde yapıldığını anlatan Sevinç, "Bizim adetimiz de külçe tatlısıdır. Ben küçükken rahmetli annemle yapardık. Annem de çocukluğundan beri anneannemle yaparmış. Annem, ölünceye kadar bu adetimizi sürdürdü. Tek seferde yarım çuval undan külçe tatlısı yapar, bütün köye ikram ederdi." ifadelerini kullandı.

Bayramlarda ikramda bulunmanın evlerde bereketi arttırdığına inandıklarını dile getiren Sevinç, "Yaptıklarımızı bütün komşulara dağıtırdık. Ev ayrımı yapmaz, sıradan her kapıyı çalar herkese sunardık. Şimdi annem öldü ama ölmeden önce bana, 'Kızım ben ölürüm, sen kalırsın. Geçmişlerimizin ruhu için benim arkamdan bu adeti sen sürdür' demişti. Ben de annemin sözlerini üzerime aldım. Şimdi bu tatlıyı her bayram yaparım, yeğenlerime, kardeşlerime ikram ederim." diye konuştu.

- "Büyüklerimizden öğrendik, çocuklarımıza aktarıyoruz"

Külçe tatlısı yaparak geleneği devam ettirmeye çalışan 30 yaşındaki Perihan Şeker de tatlıyı hem çok severek yaptıklarını hem de çok severek tükettiklerini söyledi.