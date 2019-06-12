Torosların gizemli güzelliği: Uçansu Şelalesi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Gündoğmuş İlçesi’nde Torosların zirvesinde doğan ve yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülen Uçansu Şelalesi, Akdağ ve Geyik dağlarındaki karların erimesiyle en coşkulu dönemini yaşıyor. Henüz çok az kişi tarafından bilindiği için şelale 'Gizemli Güzellik' ve 'Saklı Cennet' olarak anılıyor. Gündoğmuş ilçesi Eskibağ ve Kayabükü sınırları içerisinde, Torosların zirveleri Geyik ve Akdağ'ın eriyen karlarının oluşturduğu Uçansu Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülüyor. Şelale, rafting de yapılan Alara Çayı'nın kaynaklarından biri. Şelale, 1992 yılında birinci derecede doğal SİT alanı ilan edildi. Şelale Gündoğmuş'a 25, Alanya'ya 95, Antalya'ya 167 kilometre uzaklıkta ve etrafında yöresel tatların bulunduğu yemek ve pansiyon tarzı konaklama imkânı sunan tesisler de bulunuyor. Henüz çok az kişi tarafından bilindiği için 'Gizemli Güzellik' ve 'Saklı Cennet' olarak da anılan şelalenin bembeyaz sularıyla döküldüğü Alara Çayı'nın etrafındaki asırlık çınar ağaçları, görsel bir şölen oluşturuyor. Su sıcaklığı 15 derecenin üstüne çıkmayan Uçansu'yu oluşturan Alara Çayı ise başladığı noktada ulu çınarlar ve ormanlık alan içinden yaklaşık 100 kilometre sonra Manavgat ilçesi sınırlarından Akdeniz'e dökülüyor. Şelale, mart-ağustos aylarında en coşkun dönemini yaşarken kırmızı benekli alabalığa da ev sahipliği yapıyor. Uçansu Şelalesi, oluşturduğu Alara Nehri ile de yaklaşık 15 kırsal alana hayat veriyor. Antalya Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde doğa turizmine dikkati çekmek amacıyla Uçansu Şelalesi'ne bir gezi düzenledi. Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in öncülük ettiği geziye yüksek katılım olurken, bahar aylarında başlayıp ağustos sonuna kadar en coşkun dönemini yaşadığı belirtilen şelale sunduğu görsel şölenle ziyaretçileri hayran bıraktı.

