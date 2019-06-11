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Toroslar'ın karı geçim kaynağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

Antalya-Konya il sınırında, yaz aylarında bile beyaz örtünün eksik olmadığı 2 bin 850 rakımlı Geyik Dağı eteklerinden alınan kar, Antalya ve ilçelerinde serinlemek isteyenlere satılıyor - Girişimci Serkan Çetin: "Alanya ve Manavgat’ta yaz aylarında 3,5-4 ay kar satıyorum. Yüksek rakımlı bu dağdan Allah’ın vermiş olduğu nimeti alarak ailemi geçindiriyorum"

Türkiye’nin büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürürken, Toros Dağları'nın eteklerinden toplanan kar serinlemek için kullanılıyor.

Antalya-Konya il sınırında, yaz aylarında bile beyaz örtünün eksik olmadığı 2 bin 850 rakımlı Geyik Dağı eteklerinden alınan kar, serinlemek isteyenlerin imdadına yetişiyor.

Antalya'nın Alanya ilçesine pazarda satmak için kar götüren Serkan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar satarak geçimini sağladığını söyledi.

Yazın bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyenlerin öncelikli tercihinin kar olduğunu anlatan Çetin, "Alanya ve Manavgat’ta yaz aylarında 3,5-4 ay kar satıyorum. Yüksek rakımlı bu dağdan Allah’ın vermiş olduğu nimeti alarak ailemi geçindiriyorum. Taşağıl mahallesinde sabit olarak karlama yapıp satıyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor. Diğer günler Manavgat ve Serik’te pazarlara çıkıyorum." diye konuştu.

Yoğun ilgiden dolayı bazı zamanlar kar yetiştiremediğini dile getiren Çetin, "Kara karanfille kaynamış şerbet döküyorum. Pekmez, vişne, limon, portakal gibi aromalarla satışa sunuyorum. Buradan toplamda 1 ton civarında küçük araba ile kar götürüyorum. 4 ton civarında da büyük araba ile götürüyorum. Haftada 2 defa kar almaya geliyorum, ortalama 4 ton kar satıyorum." dedi.

Ayşe Özağır Yavuz da Konya’dan geldiğini ve komşularına kar götüreceğini belirterek, "Konya’da da kar satışı olsa alırdım. Bu sıcaklarda serinlemek için doğal bir yöntem. Bu mevsimde bu kadar karın bölgede olmasına şaşırdım." ifadelerini kullandı.

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