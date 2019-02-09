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Toroslar'ın memba suyu evlerden akıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 12:00 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Konya Mavi Tünel İçmesuyu Projesi kapsamında Afşar, Bozkır, Bağbaşı barajları ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya kapalı havzasına aktarılan suyun 100 milyon metreküpü ile Konya kent merkezinin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Konya Mavi Tünel İçmesuyu Projesi kapsamında Afşar, Bozkır, Bağbaşı barajları ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya kapalı havzasına aktarılan suyun 100 milyon metreküpü ile Konya kent merkezinin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak." dedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya Mavi Kanyon Memba Suyu İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri'nin açılışını gerçekleştirdiğini anımsattı.

Konya'nın artan su ihtiyacının karşılanmasında mevcut su kaynaklarının yetersiz kalmasından dolayı 2015 yılında "Konya Mavi Tünel İçmesuyu Projesi'ni başlattıklarını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Bu proje Konya'ya güvenli ve uzun vadeli içme suyu temini için son derece önemlidir. Konya Mavi Tünel İçmesuyu Projesi kapsamında Afşar, Bozkır, Bağbaşı barajları ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya kapalı havzasına aktarılan suyun 100 milyon metreküpü ile Konya kent merkezinin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak. Ayrıca Çumra ilçe merkezi ile İçeriçumra Mahallesi'nin de su ihtiyacı karşılanacak."

- Bugüne kadar yaklaşık 34 milyon metreküp su verildi

Projenin hayata geçirilmesi için "Konya Mavi Tünel İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı" ve "Konya Mavi Tünel İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı" olmak üzere iki ihale yapıldığını anlatan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehre kademeli olarak su vermeye başlayan Mavi Tünel İçmesuyu Arıtma Tesisimiz günde 366 bin 850 metreküp kapasiteye sahip. Bu tesis geçen yıl ekim ayında Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğüne devredildi. Tesisten bugüne kadar 33,3 milyon metreküp su arıtılarak Konya'ya verildi. 118,5 kilometre uzunluğunda olacak Mavi Tünel İçmesuyu İsale Hattı'nın da yaklaşık yüzde 90'ı tamamlandı. Bu hattan da kademeli olarak su verilmeye başlandı."

- 183 su kuyusu devre dışı bırakıldı

Daha önce önemli ölçüde kuyulardan karşılanan kentin su ihtiyacının artık Toros Dağları'ndan gelen su ile karşılanmaya başlandığına dikkati çeken Aydın, "İsale hattı ve arıtma tesisinin devreye alınmasıyla Konya'ya cazibeli olarak içme suyu verilmeye başlanmış, daha önce su temini için çalıştırılan 183 adet su kuyusu devre dışı bırakılmıştır. Proje ile Konya kent merkezinin yüzde 97'sine Mavi Tünel'den gelen içme ve kullanma suyu verildi." ifadelerini kullandı.

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