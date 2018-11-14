Torosların son göçerleri, dönüş yolunda

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- MERSİN'in Bozyazı ilçesinden nisan ayında develerle yola çıkıp Konya ve Karaman'da Toros Dağları eteklerinde göçer hayatı süren Sarıkeçili Yörükleri, memleketlerine dönmek için yola çıktı. Sarıkeçili Yörükleri'nden göçer hayatını sürdüren tek aile olan Ali Uçar, ailesiyle birlikte yaz aylarında gelip çadırda kalıp yaşamını sürdürüyor. Kış ayında ise memleketine dönüyor.

Ali Uçar (60), atalarından gelen konar-göçer geleneğini ailesiyle birlikte sürdürmeye devam ediyor. Eşi, iki çocuğu, gelini ve torunlarıyla birlikte ilkbaharda Bozyazı'dan 20 devesi, onlarca küçükbaş hayvanıyla yola çıkan Ali Uçar, yol boyunca da çadır kurup mola vererek, Konya'nın Hadim ilçesindeki Aladağ'a kadar geliyor. Yaz ayını burada geçiren Uçar ailesi kış mevsimi yaklaştığı sırada tekrar Mersin'e dönmek için yola çıkıyor. Karaman'ın Ermenek ilçesinde mola veren Ali Uçar, 7 çocuk babası olduğunu kendisine sadece bir oğlu ile bir kızının eşlik ettiğini söyledi. Uçar, ''Biz, konar- göçer yörüklerindeniz. Atalarımızdan itibaren konar-göçer hayatı sürdürüyoruz. Bu gelenek benden sonra kimde kalacak bilmiyorum. İçimden gelerek, severek yapıyorum. Gücümüz yettiği kadarıyla da konar-göçerliği devam ettireceğiz.'' diye konuştu.

Ali Uçar'ın kızı Fatma Uçar (20) ''8'inci sınıftan sonra okumadım. Sürekli konar- göçer bir hayat yaşıyoruz. Bu hayattan memnunum'' dedi.