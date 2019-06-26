Toroslar'ın Zirvesinde Güneş Enerjisiyle Elektrik Üretiyorlar

Mersin bir güneş kenti. Öyle ki, kentin en yüksek yerleşimlerinden biri olan 1450 rakımlı Arslanköy’de bile güneş enerjisiyle elektrik üretilebiliyor.

2016 yılında kurulan tesis köyün hemen girişinde, 23 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilmiş. VOA Türkçe’ye konuşan tesisin sahibi Şenol Öztürk’ün verdiği bilgiye göre toplamda 1.8 MWh elektrik üretimi yapılabiliyor. Bu da 350-400 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması demek.

Elektrik üretimi için tesiste şehir elektriği bulunması şart. Yani sıfırdan elektrik üretmiyor, mevcut elektriğe katkı sağlıyor. Üretilen elektrik önce köye dağılıyor, artan bölüm ise sisteme geri yollanıyor.

Yağışlı günlerde de üretim yapılabiliyor

Arslanköy, Mersin’in diğer bölgelerine oranla daha fazla yağış alan bir yer. Öztürk’e göre bu bir dezavantaj oluşturmuyor. Bulundukları bölgede güneş ışınlarından daha iyi yararlanabildiklerini söylüyor.

Ayrıca rakımın yüksek olması nemi azaltıyor, bu da elektrik üretimi için bir avantaj. Üstelik tesis yağmurlu günlerde de elektrik üretebiliyor. Üretim dörtte bire düşüyor ama tamamen durmuyor.

Güneş enerjisi tesisleri için devlet teşviki var. Öztürk bundan yararlanamamış ama devletin verdiği 10 yıl alma garantisi kredi ödemelerinde üreticinin elini rahatlatıyor.

