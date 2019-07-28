Toroslar'ın Zirvesinde Rock Festivali

Mersin’in en yüksek yerleşim yerlerindenbiri olan Arslanköy 6 yıldır bir rock festivaline ev sahipliği yapıyor. 1600 rakımlı köyde bu yıl da binlerce kişi hem 3 gün boyunca doğayla iç içe kamp yaptı hem de müzik dinledi.
Şaymana Fest’in bu yılki onur konukları Feridun Düzağaç ve Pamela oldu. 28 Temmuz Pazar, yani festivalin son günü ise DJ Party vardı.
Festival fikri kendisi de müzisyen olan Ayşegül Yıldıran’dan çıkmış. Şaymana, Yıldıran ailesine ait 100 dönümlük bir mekan. Bu geniş alanı değerlendirmek istemişler: “Mersin’de bu etkinliklerin yok denecek kadar az olduğunu düşündük ve müzik, kültür ve sanatı doğada bir araya getirme fikriyle yola çıktık. Müzisyen arkadaşlarımızla başlattık bu işi, Mersin gruplarımız sahne aldı ilk festivalimizde. Birinci yılımızda 100 kişiydik, kendi aramızda, dostlarımızla yaptığımız bir festivaldi ama ikinci festivalde ikiye katladık bu sayıyı. Geçen yılki festivalimizde 6 bin kişiyi bulduk sonunda. Ailem restoranı yapmışken, büyük bir arazimiz varken 'Neden değerlendirmeyelim?’ dedik ve arkadaşlarımla birlikte bu işe koyulduk.”
Ayşegül Yıldıran’ın annesi, Mine Yıldıran ise emekli öğretmen. Şaymana’nın temellerinin yıllar önce atıldığını söylüyor: “25 sene önce burası bir dağ başıydı, satın aldık ve ceviz diktik. O günden beri buraya bağlandık. Doğası çok güzel, havası çok güzel, suyu çok güzel, artık kopamaz hale geldik. Emekli olduktan sonra da eşimle ben burayı kurduk. Şu düşünce temelinde hareket ediyoruz; biz insan olarak doğaya üstün varlıklar değiliz. O halde birlikte yaşamanın güzelliğini burada yaratmak istiyoruz. Bu güzelliği de insanlarla paylaşmak istiyoruz. Mersin’in rutubetli ve sıcak havasından insanları kurtarıp, bizim imkanlarımızdan diğer insanlarımızı da faydalandırmak istiyoruz.”
Festivale her yaştan katılım vardı. Aileler çocuklarıyla gelip kamp yapabiliyor. Kimileri için havası kimileri içinse şehirden uzak oluşu cazip. Erhan Özdemir, “Ayak altı bir yer değil, seçili bir kitle geliyor o çok iyi. Bu saatlerde bu kadar dolmuş olması şaşırttı beni açıkçası” diyor. Esin Nur Çelik ise geçen yıl uğramış ama bu yıl kamp yapmaya karar vermiş: “Açıkçası plajda olan festivaller biraz daha güzel oluyor çünkü denize giriyoruz ama buranın avantajı da serin olması. Yazın çok sıcak oluyor, sıkıntılı oluyor biraz. O yönden güzel, doğayla iç içe.”
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