Toroslar'ın Zirvesinde Rock Festivali

Mersin’in en yüksek yerleşim yerlerindenbiri olan Arslanköy 6 yıldır bir rock festivaline ev sahipliği yapıyor. 1600 rakımlı köyde bu yıl da binlerce kişi hem 3 gün boyunca doğayla iç içe kamp yaptı hem de müzik dinledi.

Şaymana Fest’in bu yılki onur konukları Feridun Düzağaç ve Pamela oldu. 28 Temmuz Pazar, yani festivalin son günü ise DJ Party vardı.

Festival fikri kendisi de müzisyen olan Ayşegül Yıldıran’dan çıkmış. Şaymana, Yıldıran ailesine ait 100 dönümlük bir mekan. Bu geniş alanı değerlendirmek istemişler: “Mersin’de bu etkinliklerin yok denecek kadar az olduğunu düşündük ve müzik, kültür ve sanatı doğada bir araya getirme fikriyle yola çıktık. Müzisyen arkadaşlarımızla başlattık bu işi, Mersin gruplarımız sahne aldı ilk festivalimizde. Birinci yılımızda 100 kişiydik, kendi aramızda, dostlarımızla yaptığımız bir festivaldi ama ikinci festivalde ikiye katladık bu sayıyı. Geçen yılki festivalimizde 6 bin kişiyi bulduk sonunda. Ailem restoranı yapmışken, büyük bir arazimiz varken 'Neden değerlendirmeyelim?’ dedik ve arkadaşlarımla birlikte bu işe koyulduk.”