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Torosların zirvesindeki Yörüklerin kar esareti bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 15:56 | Son Güncelleme

MERSİN merkezde, sıcak havada bunalanlar, serinlemek için Akdeniz'in mavi sularına girerken, Anamur ilçesinin yüksek yerlerinde kar yağışı yüzünden hayvanlarıyla mahsur kalan Yörüklerin yardımına ise Büyükşehir Belediyesi ekibi koştu.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN merkezde, sıcak havada bunalanlar, serinlemek için Akdeniz'in mavi sularına girerken, Anamur ilçesinin yüksek yerlerinde kar yağışı yüzünden hayvanlarıyla mahsur kalan Yörüklerin yardımına ise Büyükşehir Belediyesi ekibi koştu. Belediye görevlileri, karla kaplı yolları iş makineleriyle açtı. Haziranda etkili olan kar yağışı nedeniyle dağlarda mahsur kalan Yörükler, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'e sosyal medyadan ulaşarak, yardım çağrısında bulundu. Başkan Seçer'in talimatıyla harekete geçen ekipler, Yörüklerin kar yüzünden kapanan yollarını iş makineleriyle açtı. Anamur Kaşpazarı mevkisinde, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu, yaklaşık 8 kilometrelik yolu açan ekipler, Yörükleri kar esaretinden kurtardı. 4 kişilik ekip, 4 araçla sürdürülen çalışmanın ardından karla kaplı yollar temizledi. BAŞKANA TEŞEKKÜR Kar temizleme çalışması sonrası yolun açılmasıyla göçlerine devam etme imkanı bulan Yörükler, Başkan Seçer'e teşekkür etti. Yörüklerden Şengül Kılınç, "Allah razı olsun sayın başkanımızdan. Kapanan yollarımızı açtı. Açılmasaydı burada mahsur kalacaktık. Başkanımızı bu güzel ortamda, bu yeşilliklerin ve bu karların içinde semaverde çay içmeye davet ediyorum" diye konuştu. Mehmet Oktan ise "Başkanımıza teşekkür ederiz. Yollarımız karlıydı, açıldı. Yarından itibaren gidiyoruz. Buralarda kepaze olduk; ama yetkililer geldi, yollarımızı açtı" dedi. Güleç Mahallesi'nin muhtarı Ceyhan Yıldız da kardan kapanan yolun, yaklaşık 12 köyün göç yolu olduğunu kaydederek, "3 metre yüksekliğinde karın üzerindeyiz. Biz de birkaç gündür sahadayız. Bu sene yoğun kar yağışı olmasından dolayı bu mevsimde bile kar kaldı. Haziran ayında böyle bir görüntüyü en son 1981 yılında ve 1998 yılında görmüştüm. Yollarımız açıldı. Bütün Anamur Yörükleri olarak başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Ovabaşı Mahallesi'nin muhtarı Gani İmdat ise karlı bölgenin, Torosların zirvesi olduğuna dikkat çekerek, "Yaylamıza geçen Yörükler mahsur kalmış durumdaydı. Bu yollarımız iki taraftan da açılmaya başlandı. Büyükşehir belediyemizin bizlere göstermiş olduğu yakınlıktan dolayı özellikle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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