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Torpil bomba gibi patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 16:11 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta ellerindeki torpilin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuzselim Mahallesi Diş Hastanesi yanında bulunan parkta meydana geldi.

Torpil bomba gibi patladı

Kahramanmaraş’ta ellerindeki torpilin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuzselim Mahallesi Diş Hastanesi yanında bulunan parkta meydana geldi. Derman Yılmaz, isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşıyla birlikte parkta bulunduğu sırada cebinden çıkardığı torpili ateşledi. Torpili ateşlemesiyle birlikte bir anda patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle Derman Yılmaz ve yanında bulunan 2 arkadaşı yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Torpil bomba gibi patladı

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