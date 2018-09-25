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Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 10:19 | Son Güncelleme

Yeğeni için torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı Süleyman Şimşek fax numaralarını karıştırdı. Şimşek'in AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı yerine, faxı yanlışlıkla CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’e göndermesiyle skandal ortaya çıktı.

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Memuriyet sınavına katılan bir yakınının atanması için AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'dan 'torpil' isteyen AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, bu talebini yanlışlıkla CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’e faksladı. Şimşek’in numaraları karıştırmasıyla olay ortaya çıktı.

Birgün'den Burat Abatay'ın haberine göre AK Parti Darende İlçe Başkanı Şimşek, dün yapılan memuriyet sınavı için Trabzon Adliyesi İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na iletilmesi üzere Ekrem P. isimli memurun kimlik ve sınav bilgilerini AKP Milletvekili Kahtalı’ya göndermek istedi.

Ancak CHP’li Antmen ile AK Partili Kahtalı’nın faks numaralarını karıştıran Şimşek, ‘torpil’ belgesini yanlışlıkla Antmen’e iletti.

ANTMEN: YAKININ YOKSA ATAMA YOK

Skandala dair açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Alpay Antmen, “Sınavlarda 90’ın üzerinde almasına rağmen birçok vatandaş işsiz bırakılırken 55,60 alanların yerleştirildiği herkesin malumu olmadı mı?” diye sordu.

Antmen, “Maalesef devlet, parti hatta aile devleti haline getirildi. Hepimiz biliyoruz ki Saray’a yakın olmayan, Saray’ın partisine yakın olmayan kimse kamuda iş bulamıyor, hak etmesine rağmen alınmıyor. Türkiye genelinde derece dahi yapsa bir torpili, yakını bulunmadığı için atanmıyor” dedi.

"BİR KİŞİNİN ÇIKARI, KAMU ÇIKARININ ÖNÜNE GEÇTİ"

Devlette liyakatın ortadan kaybolduğunu aktaran Antmen, şu ifadeleri kullandı:

“Tek adam rejimi, kurduğu kayırmacı ilişkiler yüzünden ülkenin yönetici kadrolarını liyakat ve ehliyetten uzaklaştırdı, devleti kimliksizleştirdi. Tek adam rejimi, sömürünün, hukuksuzluğun ve liyakatsizliğin en temel nedeni haline geldi. Sadakat, liyakatin; partizanlık ehliyetin yerine geçti. Devlet aklı yerini, Saray’ın aklına bıraktı. Bir kişinin ve zümrenin çıkarı, kamu çıkarının önüne geçti. Maalesef vatandaş da buna mahkûm edildi.”

CHP'DEN YARGI ETİK KURULU ADIMI

Güvenilir bir yargı için yargı mensuplarından oluşan ‘Yargı Etik Kurulu’ oluşturacaklarını söyleyen CHP’li Vekil, “Kimse torpile ihtiyaç duymadan, kendi hakkıyla, hakkaniyetiyle kamuda çalışabilsin ve baskı görmesin diyoruz” ifadesini kullandı.

CHP yönetimi olarak siyasi kadrolaşmalarının önüne geçeceklerini söyleyen Antmen, şöyle devam etti:

“Biz CHP olarak; kamu personeli atamalarında etik değerler ve mesleki liyakatin esas alınacağı, üst düzey atamalar dışındaki tüm kamu görevlerine girişin merkezi sınava tabi tutulacağı, sınavların bağımsız, adil, objektif ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesinin sağlanacağı, eş durumundan atama taleplerinde, aile birliğinin korunmasının esas alınacağı, siyasi kadrolaşmanın değil, hakkın, hakkaniyetin olduğu bir düzen istiyoruz. ‘Tarikat değil liyakat, yandaş değil vatandaş!’ diyoruz.”


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Anahtar Kelimeler:
ak parti süleyman şimşek Alpay Antmen Hakan Kahtalı

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Okuyucu Yorumları 54 yorum
kaç defa bu sıvanlara girdim mülakatta elendim yanıltana kadar soru sordular arapça terimler yada teşekkür eder gönderirler. eğer adamın yoksa yani benim gibi alnının teri ile girmek istersen devlet işine adamın olması lazım bu gerçek başka parti de gelse bu böyle adalet anlayışımız kökten bozuk adamı olan girer.
oh ne ala memleket sonra da hak hukuk islam dillerinden düşmez yazıklar olsun.
daha ne bekliyordunuz her zamanki işleri ADAM KAYIRMA PARTİSİ(AKP)
yazısında bile cehalet akıyor
yok yok millet yine oy verir , ekmek 5 tl olmadan olmucak bu iş
adam referans olmus o kadar dogru haber yapin bunu herkes yapiyor normel is hayatinda da siz boyle haksizlik yaptikca bu adamlar kazanir
Chp varsa dikkatli olmak lazım kesin içinde yalan dolan vardır.kendileri oluşturdu bu algıyı.düzgün bir işleri yokki şu türkiyede.hep iftira hep yalan işleri.
ŞAŞIRDIK MI? TABİKİDE HAYIR ZATEN BİLİNEN BİRŞEY BU.
"İş ehline verilmediğinde kıyameti bekleyiniz." hadisi şerif. Bu olay buz dağının görünen küçücük bir bölümü. İmanı bozan hallerin başında, yalan söylemek ve işin ehline verilmemesi vardır. Ülkemizin geleceği için mutlaka iş ehline verilmeli. Ne olduğuna bakılmaksızın.
Hic şaşırmadım.. Şimdi AKP li vekil bunu meşrulaştırmak için bir ayet , olmadı bir hadis yada sünnet uyduruverir.
akp oy veren kardeşim KUL HAKKI ne olacak şimdi. Gerçi akp il binalarının başka görevi yokki.
BU YİNE İNSAFLIYMIŞ, İŞÇİ BULMA KURUMUNA İŞE ALINMASI GEREKENLERİN LİSTESİ GELİYORMUŞ DİYE DUYDUM. SEN İSTEDİĞİN KADAR MÜRACAAT ET, SINAVA GİR. LİSTE GELİNCE ADAMLAR ORADAN ALIYORMUŞ
Torpil yapıldığını bilmeyen mi var şaşırdık mı hayır...
bunlar akp li Allahın haram kıllıı hiçbirşeyi yapmazlar. siz yanlış okuyorsunuz. yazanda yanlış yazmış delilde yanlış. hayal görüyoruz.. tek dürüs onlar !
yiyin yiyin fakir fukaranın hakkını helaldir size.
o bir tarafta aldığın hakların hesabınıda torpillemi yapmayı düşünüuorsunız ey kul hakkı yiyem adem
“Ey îmân edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticâret hâli müstesnâ, mallarınızı bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda yemeyin…” (en-Nisâ, 29) BUNLAR MÜSLÜMAN DEĞİL Mİ...İNSANLARI DİNDEN SOĞUTTULAR...ÇIKARLARI İÇİN ALLAHIN AYETLERİNİ SATANLAR BUNLAR
Şu yazıya bakar mısın! Bu tür insanlar ilçe başkanı, bakan, vekil vs. Nasıl olabiliyorlar gerçekten birisi izah edebilir mi? Bu nasıl bir adalet?
Rolleri degistirelim. Kilicdaroglu baskan, iktidarda Chp var diyelim.. Durum sanki cok mu farkli olacak, bu faksi gonderen chp li ilce baskani, alan milletvekili, atamasi yapilacak olan liyakatsiz bir torpillo olacakti.. Cok calisacagiz diyor reis, calisalim da calismasina sonuc, insanlar calismasinin emeginin karsiliginda calismayanlarin mukafatlandirildigini gorunce azmi de kalmiyor.. Insan olarak bir kere kendimizi duzeltmemiz lazim..gerisi hikaye.. O ilce baskani da milletvekili de bu yapilan dogru degil, insanlarin hakkina giremeyiz demedikce bizim ulke olarak bir yere ulasmamiz hayal
“SİSTEM BÖYLE ÇALIŞIYOR; İL VE İLÇE BAŞKANLARI BU İŞLERE BAKIYOR, BİLMEYEN VAR MI?”
Şaşırdık mı Hayır kim haksız yere giriyorsa hangi parti olursa olsun benim hakkım haram olsun
fetönün yaptığını kendileri yapıyor.bunu halka açıklasınlar bakalım.fetö şerefsizlik yapmıştı.
Cumhuriyet karşıtı chp düşmanı olanlar. alın size. bu da mı gol değil..
Ooo yandaşlık yeni olan birşey değilki, çoktan icad oldu, vatansever halkımız, milliyetçi halkımız,atafürkçü halkımız,dindar halkımız, oy verdim diyor destek veriyorum karşılığını ver diyor. Siz bu aziz milleti ne sanıyorsunuz s.....yeceği eşşeğe yem mi verir diye bir söz var cuk oturdu
FETÖ diyerek binlerce masum insanı işinden,ekmeğinden edip yerlerine AKP li militanları yerleştirdiler.Bu militanlarında ne işten ne meslek ahlakından haberleri yok.DİKTATÖR deyince alınaların geldiği ve ülkeyi getirdiği nokta bu.
anormal bisey yok ki 15 yıldır aynı. normal.seyler bunlar ya bu kadar uzatmayın.
Normal zaten akp ye üye olanlara iş var diğerlerine iş yok nitekim ki 2009 yılında M.H.P liyiz diye işe alınmadık... bunlarin zihniyeti boyle tabi devlet bahçececininde....
CHP'liler... Sizi de biliyoruuuuz. Ama en çok beyaz kirlenir. Adı AK Parti'ydi. Kirlene kirlene... AKP'lileştiler.
sanki chp aynı zihniyette değil.al birini vur ötekine.nefret ediyorum tüm siyasi partilerden
yazıklar olsun. kpss sınavına çalışmak yerine akp teşkilatına katılsaymışız keşke zamanında
ülkenin tamamına yayılmış torpil zihniyeti ! hakkımı vergimi helal etmiyorum haram zıkkım olsun!!
Simdi AKP liler eskiden de vardı de.
hayırlı işler
yazıda meymenet yok kendinde ne olsun
AKP HERŞEYİİ TORPİLL ZATEN BUN DA BELGEYE GEREK YOKİİ ZATEN
tabiki torpile karşıyız hekes alnının teri ile kazansında tc kuruldu kurulalı bu istenmedik sistem devam ediyor her iktidar bu yanlışı uyguluyor birzaman mogultay açıkca ne demişti yargıya solcuları deyilde ülkücülerimi alacagız vede yargıya 5000 kişiye yakın kendi adamlarını almadımı o ğün o yaptı bugünde bunlar yapıyor doğrumu asla doğru deyil kim yaparsa yapsın yanlış bubun önüne gececek bir formül bulunmalı
ne bekliyosun bu cahillerden zaten hile hurda hep cahile bıraktınız ülkeyi anamızı ağlatıyolar
Yalan haberdir akepe de böyle şeyler olmaz.
Sorsan muslumaniz derler!
Hamili kart yakınları Yakınlarının yakınları Para basar torunları Türkiye sizinle gurur duyuyor...
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