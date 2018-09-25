Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Antmen, “Maalesef devlet, parti hatta aile devleti haline getirildi. Hepimiz biliyoruz ki Saray’a yakın olmayan, Saray’ın partisine yakın olmayan kimse kamuda iş bulamıyor, hak etmesine rağmen alınmıyor. Türkiye genelinde derece dahi yapsa bir torpili, yakını bulunmadığı için atanmıyor” dedi.

Skandala dair açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Alpay Antmen, “Sınavlarda 90’ın üzerinde almasına rağmen birçok vatandaş işsiz bırakılırken 55,60 alanların yerleştirildiği herkesin malumu olmadı mı?” diye sordu.

Ancak CHP’li Antmen ile AK Partili Kahtalı’nın faks numaralarını karıştıran Şimşek, ‘torpil’ belgesini yanlışlıkla Antmen’e iletti.

Birgün'den Burat Abatay'ın haberine göre AK Parti Darende İlçe Başkanı Şimşek, dün yapılan memuriyet sınavı için Trabzon Adliyesi İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na iletilmesi üzere Ekrem P. isimli memurun kimlik ve sınav bilgilerini AKP Milletvekili Kahtalı’ya göndermek istedi.

Memuriyet sınavına katılan bir yakınının atanması için AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'dan 'torpil' isteyen AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, bu talebini yanlışlıkla CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’e faksladı. Şimşek’in numaraları karıştırmasıyla olay ortaya çıktı.

"BİR KİŞİNİN ÇIKARI, KAMU ÇIKARININ ÖNÜNE GEÇTİ"

Devlette liyakatın ortadan kaybolduğunu aktaran Antmen, şu ifadeleri kullandı:

“Tek adam rejimi, kurduğu kayırmacı ilişkiler yüzünden ülkenin yönetici kadrolarını liyakat ve ehliyetten uzaklaştırdı, devleti kimliksizleştirdi. Tek adam rejimi, sömürünün, hukuksuzluğun ve liyakatsizliğin en temel nedeni haline geldi. Sadakat, liyakatin; partizanlık ehliyetin yerine geçti. Devlet aklı yerini, Saray’ın aklına bıraktı. Bir kişinin ve zümrenin çıkarı, kamu çıkarının önüne geçti. Maalesef vatandaş da buna mahkûm edildi.”

CHP'DEN YARGI ETİK KURULU ADIMI

Güvenilir bir yargı için yargı mensuplarından oluşan ‘Yargı Etik Kurulu’ oluşturacaklarını söyleyen CHP’li Vekil, “Kimse torpile ihtiyaç duymadan, kendi hakkıyla, hakkaniyetiyle kamuda çalışabilsin ve baskı görmesin diyoruz” ifadesini kullandı.

CHP yönetimi olarak siyasi kadrolaşmalarının önüne geçeceklerini söyleyen Antmen, şöyle devam etti:

“Biz CHP olarak; kamu personeli atamalarında etik değerler ve mesleki liyakatin esas alınacağı, üst düzey atamalar dışındaki tüm kamu görevlerine girişin merkezi sınava tabi tutulacağı, sınavların bağımsız, adil, objektif ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesinin sağlanacağı, eş durumundan atama taleplerinde, aile birliğinin korunmasının esas alınacağı, siyasi kadrolaşmanın değil, hakkın, hakkaniyetin olduğu bir düzen istiyoruz. ‘Tarikat değil liyakat, yandaş değil vatandaş!’ diyoruz.”



