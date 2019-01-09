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Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 09:52 | Son Güncelleme

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı’nın ‘rica’ dilekçelerini Meclis gündemine getirdi. CHP’li Antmen “AK Parti örgütlerinde kamuya girişler için torpil mi yapılıyor” diye sordu.

Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

Sözcü’den Başak Kaya'nın haberine göre, AK Parti'nin Tarsus İlçe Başkanlığı'nda yaşanan ‘torpil olayı’ TBMM gündemine taşındı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül'ün, farklı tarihlerdeki belgelerde, sözlü mülakata ve uygulama sınavına girecek 5 kişi hakkında, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın'dan yardım istediğini kaydetti.

İbrahim Gül, bu konuda “Vatandaş gelip bizden yardım istiyor. Biz de isimleri vekile iletiyoruz. İlgilenmezsen kırılıyorlar'' açıklamasını yaptı. OdaTV'ye konuşan AK Partili vekil Taşkın, “İlk defa duyuyorum. Bana kimse böyle bir şey gönderemez. Kabul etmem” dedi.

CHP'li Antmen, “Daha önce de İŞKUR alımları kurasının AK Parti Mersin Bozyazı İlçe Başkanlığı'nda çekildiği ve işe alınanlardan bağış istendiği ortaya çıkmıştı” dedi.

Antmen soru önergesinde “Bu konuda kaç şikayet var? Torpil yapmak istediğini kabul eden ilgili ilçe başkanı hakkında soruşturma yapılacak mıdır?” sorularını yöneltti.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Mersin CHP Torpil

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
TORPİL KULLANILMIYOR DİYENE KİM İNANIR .LÜTFEN HEPİMİZ DİN KARDEŞİYİZ. TORPİL TABİKİ VAR. BİLECİK BELEDİYE BAŞKANININ KIZI SONUNCU OLMASINA RAĞMEN KADROYA ALINIYORKEN , BİRİNCİ OLAN TORPİLİ OLMAYAN BAYAN ARKADAŞIMIZ İŞE ALINMADIĞI ,İŞSİZ KALDIĞI İÇİN İNTİHAR ETMİŞTİ. BUNLARI UNUTMAK MÜMKÜN MÜ? ALLAH KATINDA BUNLARIN HESABI VERİLİR DERT ETMEYİN SİZ. TABİKİ SÜREKLİ AĞIZLARINDAN DÜŞMEYEN , MÜSLÜMANIZ , DİN KARDEŞİYİZ SÖZLERİNİZE İNANIYORSANIZ..
Birazdan Vatan Haini Ilan ederler seni haberin olsun.... :)))))))
şaka gibi; hayırlı günlr, günaydın......yaa bunlar nerde yaşar Allah aşkına ...torpil yönetiçilerin yaşam felsefesi oldu.kamu sınavları göstermelik sınavı gecsen yandaş degilsen mülakatta zaten eleniyorsun
Bu ülkede artık AKP li yada yandaşı olmayana ekmek yok. Her alanda bu böyle. Millet boşuna mı buradan ümidini kesip Avrupa ülkelerine göç ediyor?
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