Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

Sözcü’den Başak Kaya'nın haberine göre, AK Parti'nin Tarsus İlçe Başkanlığı'nda yaşanan ‘torpil olayı’ TBMM gündemine taşındı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül'ün, farklı tarihlerdeki belgelerde, sözlü mülakata ve uygulama sınavına girecek 5 kişi hakkında, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın'dan yardım istediğini kaydetti.

İbrahim Gül, bu konuda “Vatandaş gelip bizden yardım istiyor. Biz de isimleri vekile iletiyoruz. İlgilenmezsen kırılıyorlar'' açıklamasını yaptı. OdaTV'ye konuşan AK Partili vekil Taşkın, “İlk defa duyuyorum. Bana kimse böyle bir şey gönderemez. Kabul etmem” dedi.

CHP'li Antmen, “Daha önce de İŞKUR alımları kurasının AK Parti Mersin Bozyazı İlçe Başkanlığı'nda çekildiği ve işe alınanlardan bağış istendiği ortaya çıkmıştı” dedi.

Antmen soru önergesinde “Bu konuda kaç şikayet var? Torpil yapmak istediğini kabul eden ilgili ilçe başkanı hakkında soruşturma yapılacak mıdır?” sorularını yöneltti.

