Erzurum'a Vali olarak 7 aydır göreve başladığını anlatan Memiş, kentin bütün ilçelerini gezdiğini belirterek, "Erzurum Türkiye'nin en büyük üçüncü coğrafi ili. Hesap ettirdim dünyadaki Birleşmiş Milletlere üye 55 ülkeden daha büyük coğrafi alana sahibiz. Temel kamu hizmetleri açısından eğitim, sağlık, spor, kültür ve turizm gibi sosyal politikalar anlamında yeterliyiz. Temel eksiklerimiz var ama genel olarak iyi durumdayız." diye konuştu.

Vali Memiş, bir restoranda basın mensupları için düzenlediği iftar yemeği sonrası gazetecilere kentte hayata geçirdiği ve yapacağı yeni projeler hakkında bilgiler verdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Erzurum'un Uzundere ilçesindeki doğa harikası Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları, Öşvank Kilisesi gibi doğal turistik yerlerinde devletin buralarda çivisi yok. Kamunun buralarda yatırımı olmazmı? 27 yıllık meslek tecrübemle şaşkınlık içindeyim. Özel sektör yatırım yapmazsa devlet yapmak zorunda. Tortum Şelalesi 500 bin turisti ağırlayacak kapasitede yer." dedi.

Memiş, göreve başladığından bu zamana kadar kente değer katmaya gayret ettiğini vurgulayarak, Erzurum'un her alanda sorunlara çare olmaya çalıştıklarını aktardı.

- "Erzurum'la ne kadar gurur duysak azdır"

Kentin tarihi, kültürel kimliği ve Türkiye ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Memiş, " Erzurumlu olup Erzurum'da yaşamayan hemşehrimizin şehre katkısı var. Her ne kadar zaman zaman onlara sitem etsek de katkıları vardır. Erzurum, Cumhuriyetin kurulduğu ve temellerinin atıldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 53 gün kaldığı, İbrahim Hakkı Hazretlerinin, Alvarlı Efe'nin memleketi. Erzurum'la ne kadar gurur duysak azdır. " şeklinde konuştu.

Memiş, özel girişimcilerden ziyade turistik ve sosyo kültürel alanlara kamunun şimdiye kadar yatırım yapmamasını büyük şaşkınlıkla karşıladığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Erzurum'un Uzundere ilçesindeki doğa harikası Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları, Öşvank Kilisesi gibi doğal turistik yerlerinde devletin buralarda çivisi yok. Kamunun buralarda yatırımı olmazmı? 27 yıllık meslek tecrübemle şaşkınlık içindeyim. Özel sektör yatırım yapmazsa devlet yapmak zorunda. Tortum Şelalesi 500 bin turisti ağırlayacak kapasitede yer."