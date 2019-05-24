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"Tortum Şelalesi 500 bin turisti ağırlayacak kapasitede yer"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 01:04 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Erzurum'un Uzundere ilçesindeki doğa harikası Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları, Öşvank Kilisesi gibi doğal turistik yerlerinde devletin buralarda çivisi yok. Kamunun buralarda yatırımı olmazmı? 27 yıllık meslek tecrübemle şaşkınlık içindeyim. Özel sektör yatırım yapmazsa devlet yapmak zorunda. Tortum Şelalesi 500 bin turisti ağırlayacak kapasitede yer" - "Bizlere kısa bir süre önce 30 milyon bütçe gönderildi. Bu bütçeyi doğrudan vatandaşa hizmet için kullandık. Sütte soğuk zincir projesi, 440 ton yem bitkisi tohum desteği, Tortum Şelalesi çevre düzenlemesi, Oltu Rus Kilisesi ve Oltu Taşhan gibi yatırımlar ve projelerde vatandaşımıza, çiftçimize doğrudan destek sağladık"

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Erzurum'un Uzundere ilçesindeki doğa harikası Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları, Öşvank Kilisesi gibi doğal turistik yerlerinde devletin buralarda çivisi yok. Kamunun buralarda yatırımı olmazmı? 27 yıllık meslek tecrübemle şaşkınlık içindeyim. Özel sektör yatırım yapmazsa devlet yapmak zorunda. Tortum Şelalesi 500 bin turisti ağırlayacak kapasitede yer." dedi.

Vali Memiş, bir restoranda basın mensupları için düzenlediği iftar yemeği sonrası gazetecilere kentte hayata geçirdiği ve yapacağı yeni projeler hakkında bilgiler verdi.

Erzurum'a Vali olarak 7 aydır göreve başladığını anlatan Memiş, kentin bütün ilçelerini gezdiğini belirterek, "Erzurum Türkiye'nin en büyük üçüncü coğrafi ili. Hesap ettirdim dünyadaki Birleşmiş Milletlere üye 55 ülkeden daha büyük coğrafi alana sahibiz. Temel kamu hizmetleri açısından eğitim, sağlık, spor, kültür ve turizm gibi sosyal politikalar anlamında yeterliyiz. Temel eksiklerimiz var ama genel olarak iyi durumdayız." diye konuştu.

Memiş, göreve başladığından bu zamana kadar kente değer katmaya gayret ettiğini vurgulayarak, Erzurum'un her alanda sorunlara çare olmaya çalıştıklarını aktardı.

- "Erzurum'la ne kadar gurur duysak azdır"

Kentin tarihi, kültürel kimliği ve Türkiye ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Memiş, " Erzurumlu olup Erzurum'da yaşamayan hemşehrimizin şehre katkısı var. Her ne kadar zaman zaman onlara sitem etsek de katkıları vardır. Erzurum, Cumhuriyetin kurulduğu ve temellerinin atıldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 53 gün kaldığı, İbrahim Hakkı Hazretlerinin, Alvarlı Efe'nin memleketi. Erzurum'la ne kadar gurur duysak azdır. " şeklinde konuştu.

Memiş, özel girişimcilerden ziyade turistik ve sosyo kültürel alanlara kamunun şimdiye kadar yatırım yapmamasını büyük şaşkınlıkla karşıladığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Erzurum'un Uzundere ilçesindeki doğa harikası Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları, Öşvank Kilisesi gibi doğal turistik yerlerinde devletin buralarda çivisi yok. Kamunun buralarda yatırımı olmazmı? 27 yıllık meslek tecrübemle şaşkınlık içindeyim. Özel sektör yatırım yapmazsa devlet yapmak zorunda. Tortum Şelalesi 500 bin turisti ağırlayacak kapasitede yer."

- "Erzurum'da 10 milyon büyükbaş hayvan besleyecek potansiyel var"

Kentin Türkiye'deki mera bakımından da en fazla merası olan illerden olduğunu vurgulayan Memiş, Erzurum'da 10 milyon büyükbaş hayvanı besleyecek potansiyel olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlıklara sağladığı desteklerden dolayı şükranlarını ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Bizlere kısa bir süre önce 30 milyon bütçe gönderildi. Bu bütçeyi doğrudan vatandaşa hizmet için kullandık. Sütte soğuk zincir projesi, 440 ton yem bitkisi tohum desteği, Tortum Şelalesi çevre düzenlemesi, Oltu Rus Kilisesi ve Oltu Taşhan gibi yatırımlar ve projelerde vatandaşımıza, çiftçimize doğrudan destek sağladık. Kuzeyde rakımı düşük olan ilçelerde 40 bin ceviz fidanı dağıttık. Hınıs ilçesinde fasülye için proje başlattık."

Memiş, kentte birinci önceliğinin hayvancılık, ve turizm olduğunu belirterek, hayata geçirdikleri soğuk süt zinciri projesinin meyvelerini almaya başladıklarını aktardı.

Toplantı sonrası Memiş, valiliğin yeni logosunu basın mensuplarına tanıttı.

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