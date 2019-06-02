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Tortum Şelalesi coştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 10:15 | Son Güncelleme

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen, Avrupa ve Asya'daki en yüksek, dünyada üçüncü yüksek şelalesi olduğu belirtilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi çağlıyor.

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen, Avrupa ve Asya'daki en yüksek, dünyada üçüncü yüksek şelalesi olduğu belirtilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi çağlıyor.

Balıklı köyü yakınlarındaki dağda 18’incü yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, UNESCO’nun Dünya Mirası’na aday gösterilen, Türkiye’nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor. 21 metre genişliğinde 48 metre yükseklik ile dünyanın da en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi yılda yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Şelalenin akarken gökkuşağı oluşturması ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

'TUVALET VAR AMA KULLANILAMIYOR, TESİS YOK'

Şelaleyi görmek için Uzundere'ye giden ziyaretçilerden emekli Büyükelçi Zehra Başaran, "Kıbrıs'tan gezgin olarak buraya geldik. Muhteşem bir yer. Erzurum'u ziyaret ederken 'burayı görmeden giderseniz olmaz' dediler. Doğası muhteşem ama tesis yok. Tuvalet var ama kullanılır durumda değil. Şelaleyi gören yapacak başka bir şey bulamadığı için hemen gidiyor. Buralara çok güzel tesisler yapılabilir. Burası gerçekten görülmesi gereken doğa harikası bir yer" diye konuştu.

Tortum'da şelalenin dışında buraya gelenlerin hemen yanındaki, gölleri ve Narman ilçesindeki peri bacalarını görme imkânına sahip olduğunu söyleyen Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, şelalenin ülkemizin değil, dünyanın en önemli değerleri arasında olduğunu belirtti. Başkan Aktoprak, "Dünyanın üçüncü büyük şelalesine kamu ve belediye imkânlarıyla gelenlerin memnun kalacağı çok güzel bir tesis yapacağız. Bölgeye büyük bir önem gösteren Vali Bey büyük bir yatırım planlıyor. Özel sektör işletmecileri var, valimiz onların da önünü açtı. Şelalenin sağ tarafında kaymakamlık tesisi var. Uzundere Belediyesi'nin onaylanan ve yatırım programına alınan projesi var. Kısa bir süre sonra Uzundere'ye gelenler, kiraz, dut yemek için değil, aynı zamanda çok keyifle temaşa edebilecekleri Tortum Şelalesi'ne kavuşacaklar" dedi.

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