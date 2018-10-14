Tortum Şelalesi'nde sonbahar renkleri

Yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen Tortum Şelalesi, doğanın farklı renklerini yansıttığı sonbaharda da eşsiz bir güzelliğe bürünüyor.

Aynı zamanda dünyanın en yüksek şelalelerinden olan tabiat harikası, yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Tortum Şelalesi'nin, Doğu Anadolu'da gezilebilecek en güzel yerlerden biri olduğunu anlatan Şengün, şöyle konuştu:

"Spor yaptığım için oksijene çokça ihtiyacımız oluyor. Bundan dolayı da doğada spor yapmayı tercih ettim ve Tortum Şelalesi'ne geldik. Tortum Şelalesi'nin Türkiye'de ve dünyada gezilmesi gereken önemli yerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Buraya ilk defa sonbaharda geliyorum. Sarı, kırmızı renkler iç içe girmiş, doğa içinde güzel bir gün geçiyoruz."

