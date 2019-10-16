HABER

Tortum'un "yüzen adalar"ı turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

Erzurum'un Tortum ilçesindeki Zökün Gölü'nde bulunan "yüzen adalar"ın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı - Vali Okay Memiş: - "Burası Bingöl'deki yüzen adaların 10 kat büyüklüğünde ve hiç el değmemiş. Yüzeyin süngersi yapısı var. Bulutların üzerinde yürüyor hissi veriyor. Sadece hareketli yüzeyde yürümek için on binlerce insan buraya gelebilir" - "Kurumlardan kaynak temin edip bu güzelliği Türkiye'nin hizmetine sunacağız"

Erzurum'un Tortum ilçesindeki Zökün Gölü'nde bulunan "yüzen adalar", turizme kazandırılacak.

Kent merkezine 54 kilometre uzaktaki ilçenin Söğütlü Mahallesi'nde yer alan Zökün Gölü'nde bulunan 6 yüzen adanın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Türkiye'deki örneklerinden büyük ve önemli turizm potansiyeline sahip adaların kenarında, çimlerle kaplı toprak alanın suda hareket etmesi dikkati çekiyor.

Yüzen adaların, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tortum Kaymakamlığı ve Tortum Belediyesinin ortalaşa yapacağı çalışmayla ülke ve kent turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Bu çalışmalarla, yöredeki Öşvank Kilisesi, Tortum Şelalesi ve diğer tarihi yapıları görmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin "yüzen adalar" bölgesine de uğraması amaçlanıyor.

Alanda incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez gördüğü yüzen adaların muazzam olduğunu söyledi.

Yüzen adaların turizm açısından önemine değinen Memiş, "Bu alanın tur şirketi ve otobüslerinin gelebileceği bir yer olması gerekiyor. Öncelikle buranın ulaşımını sağlayacağız ve asfaltını tamamlayacağız. Bunun yanı sıra güvenliğini sağlayacağız." dedi.

- "Vatandaşlarımız burayı görmek için can atacak"

Yüzen adaların kilometrelerce alana sahip olduğunu dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Burası Bingöl'deki yüzen adaların 10 kat büyüklüğünde ve hiç el değmemiş. Gölün kenarları insana uzay yürüyüşü gibi müthiş bir deneyim sağlıyor. Aynı zamanda jeolojik açıdan da on binlerce yılda olmuştur. Bulunduğumuz yerin altı su ama toprak ve çimen, yüzeyde müthiş tabaka oluşturmuş. Yüzeyin süngersi yapısı var. Bulutların üzerinde yürüyor hissi veriyor. Hareketli yüzeyde yürürken önce tedirginlik yaşıyorsunuz. Uzay boşluğunda yürüyor gibisiniz ama güvenli de. Sadece hareketli yüzeyde yürümek için on binlerce insan buraya gelebilir. Dünyada çok az yerde bu şekilde yürüyeceğiniz parkur vardır."

Memiş, yüzen adaların, yapılacak çalışmalarla turizme kazandırılacağını belirterek, "Turizm istihdam demektir. Burada yapacağımız turizm yatırımıyla Tortumlu gençlere istihdam sağlayacağız. Burada ortalama 30 kişiye iş verebilirsek ne mutlu bize. Kurumlardan kaynak temin edip bu güzelliği Türkiye'nin hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız, yapacağımız çalışmanın ardından burayı görmek için can atacak." diye konuştu.

PARTNER Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti
Geleceğin iletişimcileri Piri Reis’te yetişiyorGeleceğin iletişimcileri Piri Reis’te yetişiyor
Komandolar, milli sporculara selam gönderdiKomandolar, milli sporculara selam gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum tortum ilçesi turizm Yüzen adalar Zökün Gölü

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Bakan Soylu'dan hakkındaki 'yaptırım' kararıyla ilgili açıklama

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Çanakkale'de lastik bot içinde 35’i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik bot içinde 35’i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya 'PKK' tepkisi: İzahı olamaz

Dışişleri'nden sert tepki: İzahı olamaz

Eski siyasetçi ve gazeteci Orhan Birgit hayatını kaybetti

Orhan Birgit hayatını kaybetti

Yazar Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı

Ünlü yazar hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.