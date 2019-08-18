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Torul cam seyir terası ziyaretçi akınına uğruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 12:00 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde, 240 metre ile Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasları arasında yer alan Torul cam seyir terası, açıldığı günden bu yana 296 bin 456 ziyaretçiyi ağırladı.

Sinan UÇAR/TORUL (Gümüşhane), (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde, 240 metre ile Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasları arasında yer alan Torul cam seyir terası, açıldığı günden bu yana 296 bin 456 ziyaretçiyi ağırladı. Torul ilçesinde 240 metrelik cam seyir terası tamamlanarak geçen yıl ziyarete açıldı. Zigana tüneliyle Karaca Mağarası güzergâhı üzerinde bulunan Torul Kalesi'nin bulunduğu tepenin zirvesine yapılan seyir terası, 90 metrekarelik alanı ve 50 kişiyi aynı anda taşıyabilecek güçlendirilmiş cam platformuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Cam seyir terasına çıkan bazı ziyaretçiler, cam platformun üzerinde yürümek yerine, kirişlerin üzerinde yürümeyi tercih ediyor. Turizm sezonuyla birlikte cam seyir terasa, hafta içi günde 500- 600, hafta sonları ise günde bin 500 ile 2 bin arasında ziyaretçi gelirken, bu sayı gün geçtikçe artıyor. Cam seyir terası; bu yıl 105 bin 220, toplamda ise 296 bin 456 ziyaretçiyi ağırladı. 'ŞEHRİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP' Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, Torul ilçesinin şehrin turizm destinasyonu açısından en önemli ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Özdemir, "Trabzon’dan gelen ziyaretçilerimiz, Zigana Dağı, Torul Cam Teras ve Karaca Mağarasına uğramadan gitmiyor. Bayram 9 günlük bir tatil olsaydı çok büyük bir yoğunluk bekliyorduk ancak yine de yoğun geçirdik. Bayram boyunca 10 bin 756 ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl içerisinde gelen ziyaretçi sayımız 105 bin 220, toplamda 296 bin 456 ziyaretçiyi ağırladık" dedi. 'HOŞ VAKİT GEÇİRİLEBİLİYOR' Cam seyir terasına bölgeyi ziyarete gelen gösteren Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Özdemir, "Cam terası gezmek için gelen misafirlerimiz için çocuk parkı, yöresel ürünleri tatma imkânı ve hoş bir manzaralar karşılaşıyorlar. İlçemizle ilgili hediyelik eşyalar bulunuyor. Yerli turistler ağırlamakla beraber, Arap kökenli çok fazla turist ağırlıyoruz. Cam teras ülkemizde önemli bir yere sahip ve daha iyi projelerle cam teras daha da canlanacak" diye konuştu. ‘KORKULACAK BİR ŞEY YOK’ Cam terası ziyaret eden, Bayram Eryılmaz, "Cam teras ilk defa geldim, çok güzel bir manzara ve hoş vakit geçireceğimiz mekânlar vardı. İlgili çekici ve olağan dışı, herkes gelmeli" ifadelerinde bulundu. Yüksekliğe rağmen korkulacak bir şey olmadığını belirten Sevilay Eryılmaz ise ilk kez ziyaret ettiği terası çok beğendiğini dile getirdi.

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