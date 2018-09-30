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Torul cam seyir terasına ziyaretçi sayısı, Gümüşhane nüfusunu geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:27 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde, 240 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasları arasında yer alan Torul cam seyir terasına gelen ziyaretçi sayısı, açıldığı günden bu yana 9 aylık süreçte, 170 bin 173 olan Giresun nüfusunu geçti.

Torul cam seyir terasına ziyaretçi sayısı, Gümüşhane nüfusunu geçti

Sinan UÇAR/TORUL (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde, 240 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasları arasında yer alan Torul cam seyir terasına gelen ziyaretçi sayısı, açıldığı günden bu yana 9 aylık süreçte, 170 bin 173 olan Giresun nüfusunu geçti.
Torul ilçesinde 240 metrelik cam seyir terası, Ocak ayında tamamlanarak ziyarete açıldı. Zigana tüneliyle Karaca Mağarası güzergâhı üzerinde bulunan Torul Kalesi'nin bulunduğu tepenin zirvesine yapılan seyir terası, 90 metrekarelik alanı ve 50 kişiyi aynı anda taşıyabilecek güçlendirilmiş cam platformuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Cam seyir terasına çıkan bazı ziyaretçilerin, cam platformun üzerinde yürümek yerine, kirişlerin üzerinde yürümeyi tercih etmesi dikkat çekiyor. Özellikle turizm sezonunun açılmasıyla cam seyir terasına, hafta içi günde 500- 600, hafta sonları ise günde bin 500 ile 2 bin arasında ziyaretçi gelirken, bu sayı gün geçtikçe artıyor.
KENT NÜFUSUNU AŞTI
240 metre yüksekliğiyle ilgi odağı olan Torul cam seyir terasında ziyaretçi sayısı, 9 ayda, Torul'un nüfusunu 13'e katlayıp, Gümüşhane kent nüfusunu da aştı. Kentin nüfus sayısı olan 170 bin 173'üncü ziyaretçi Özer Yetim de ödüllendirildi. Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, Özer Yetim'e, üzerinde cam seyir terası fotoğrafının işlendiği tabağı hediye etti.
'HEDEF 200 BİN ZİYARETÇİ'
Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, cam seyir terasının giderek ilginin artığını belirterek, "İlk hedefimiz 100 bin ziyaretçiyi ilçemize getirmekti. Bunu hep birlikte başardık. Emeği geçen herkese ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum. 100 bin ziyaretçi hedefinden sonra yıl sonuna kadar 200- 210 bin ziyaretçi aralığını hedefliyoruz. Adrenalin seven herkesi bu güzel ortamda ağırlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaya devam edeceğiz, herkesi ilçemize davet ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Torul cam seyir terasına ziyaretçi sayısı, Gümüşhane nüfusunu geçtiTorul cam seyir terasına ziyaretçi sayısı, Gümüşhane nüfusunu geçtiTorul cam seyir terasına ziyaretçi sayısı, Gümüşhane nüfusunu geçtiTorul cam seyir terasına ziyaretçi sayısı, Gümüşhane nüfusunu geçti

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