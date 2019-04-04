Torun, CHP'li belediyelerin yol haritasını açıkladı

Kazandıkları belediyelerde öncelikli hedeflerinin "ekonomi, şeffaflık, istihdam, liyakat, çevre ve yeşil alan" gibi konuların olduğunu vurgulayan Torun, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra CHP’li belediyelerin, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını, zaman kaybetmeksizin tesis edileceğini bildirdi.

CHP'li belediyelerin öncelikle gerçekleştirmesi gereken faaliyetleri açıklayan Torun, "31 Mart 2019 Yerel Seçimleri tamamlanmıştır. İtirazların hukuka uygun bir şekilde değerlendirilmesini ve YSK tarafından kesin sonuçlar ilan edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediye Başkanlarımız, göreve başladıktan sonra 45 gün içerisinde 'Mevcut Durum Raporu' hazırlayarak belediyeyi hangi koşullarda devir aldıklarını, devam eden projeleri, belediyenin varlıklarını, borçlarını ve mali durumu kamuoyu ile paylaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Belediye Başkanlarımız, göreve başladıktan sonra 45 gün içerisinde 'Mevcut Durum Raporu' hazırlayarak belediyeyi hangi koşullarda devir aldıklarını, devam eden projeleri, belediyenin varlıklarını, borçlarını ve mali durumu kamuoyu ile paylaşacak. Belediyenin ekonomik yapısı ve örgütsel yeterliliği çok iyi analiz edilerek stratejik bir omurga ile işe başlanılacak. Ekonomik yapının tüm boyutları ile sağlıklı biçimde tespit edilmesi ardından kısa (100 gün), orta ( 500 gün) ve uzun ( 5 yıl ve ötesi) vadede yapılacak gerçekçi işlerin kaynakları da ortaya konulmak suretiyle hayata geçirilmesine yönelik bir stratejik eylem planı hazırlanacak. Yoksul ve yoksun kent bölgeleri ile toplum kesimlerinin dengeleyici bir biçimde pozitif ayrımcılığa tabi tutulduğu uygulamalar açıkça öncelenecektir. Kadın, çocuk, engelli, üniversite öğrencisi ve yoksullara yönelik sosyal proje ve uygulamalar temel belediyecilik görevi olarak ele alınacak, ikincil görevler olarak ötelenmeyecek."

Hayat pahalılığına karşı tüm tedbirlerin de hemen yaşama geçirileceğine dikkati çeken Torun, gıda, barınma ve ulaşım gibi gündelik hayata ilişkin her alanda hayat pahalılığını ortadan kaldıracak politikaların öncelikli olarak uygulanacağını dile getirdi.

Yerelde istihdam olanaklarını geliştirerek gençlerin geleceğe umutla bakmasını sağlayacak politikaların öncelikleri olacağını belirten Torun, "Büyükşehir Belediyelerimiz iş olanaklarını geliştirmek için İstihdam Yol Haritası oluşturacak. Bunun için yatırımcılar, sivil toplum ve iş çevreleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özellikle gençlik örgütleri ile yeni iş imkanları yaratacak acil eylem planları, stratejik planlar ve projeler hazırlanacak." açıklamasını yaptı.

Torun, diğer bazı hedeflerini ise şu şekilde sıraladı:

"Belediyelerimiz, işsiz insanlarımızın çalışma olanakları bulmaları için, gerekli bilgiyi ve beceriyi geliştirmelerine olanak sağlayacak. Belediyelerimiz üretim ve kalkınma anahtar sözcükleri kapsamında kentsel temel ekonomik girdileri büyüten, üreten bir kent modeli yaratabilmek için çalışacak. Yoksullukla mücadele ve insanca yaşam için tüm kaynaklarımızı bir gün bile beklemeden harekete geçireceğiz. Yeni Sosyal Politika Birimleri kurulacak. Belediyelerimizde net asgari ücret 2200 lira olacak. Aile Sigortası uygulamaya konana kadar, yoksullukla mücadele için sağlanan tüm destekler arttırılarak sürdürülecektir. Betonlaşmaya karşı yurttaşların nefes almasını sağlayacak açık-yeşil alan planlama stratejileri ivedilikle geliştirilecek. Yaşam kalitesini azaltan kent içi ulaşım ve altyapı problemleri tespit edilecek ve bunların çözümü için gerekli planlama çalışmalarına hızla başlanacak. Belediye kadroları liyakate dayalı, tarafsız ve şeffaf bir anlayışla oluşturulacak."

