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Torun hayali kurarken ikiz çocuk sahibi oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 11:41 | Son Güncelleme

Antalya'da ziyarete gittikleri çocuk yuvasında bir süre zaman geçirdikleri 5 yaşındaki ikizlerden ayrılırken, "Anne, bizi de götürün" sözlerinden etkilenen Alçı çifti, Elif ve Eylül'ün koruyucu ailesi oldu - Torun sahibi olma hayali kurarken ikiz çocuklara anne baba olan Alçı çifti, yeniden çocuk cıvıltılarıyla dolan evlerinde ikinci baharı yaşıyor - Anne Alçı: - "Bana 'anne' diye seslendiklerinde benim için hayat adeta durdu. O dakikadan sonra onları bırakamazdım. İkizlerle adeta ikinci baharımızı yaşıyoruz"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da torun sahibi olma hayalini kurarken ikiz çocuklara anne baba olan Alçı çiftinin evinde, yeniden çocuk sesleri yükseliyor.

Bir çocuğun en fazla ihtiyaç duyduğu, söylemek istediği en değerli kelimedir anne...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk yuvasında kalan 5 yaşındaki ikizler Elif ve Eylül'ün de kaderi ağızlarından çıkan "anne" kelimesiyle değişti.

Emekli 63 yaşındaki Osman ve 52 yaşındaki Fatma Alçı çifti, 3 çocuğunu büyütüp yalnızlık hissine kapılınca, çocuklarla vakit geçirmek için bir süre önce yuva ziyaretlerine başladı.

Alçı çifti, burada gördükleri ikizler Elif ve Eylül ile bir süre zaman geçirdi. Yuvadan ayrılırken ikizlerin "Anne, bizi de götürün" sözlerinden etkilenen Alçı çifti, başvuru yaparak ikizlerin koruyucu ailesi oldu.

- Torun bekliyorlardı

Torun sahibi olmayı hayal ederken ikiz çocuk sahibi olan Alçı çifti hayata yeniden başladı. İkizleri anaokuluna götüren, onlara özel oda yapan, onlarla sevinip onlarla üzülen Alçı çifti, evlerini yeniden şenlendiren çocuk cıvıltılarıyla ikinci baharı yaşamaya başladı.

Anne Fatma Alçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyi ve ablasının ikiz çocuk sahibi olduğunu, kendisinin de hep "Bizim de ikizlerimiz olsa" hayaliyle yaşadığını söyledi. Alçı, ikizlerin koruyucu ailesi olunca ağabeyi ve ablasına telefon açarak "Bakın benim de ikizlerim oldu" dediğini vurguladı.

Çocuklarının evlilik yaşına gelmesine rağmen evlenmediğini anlatan Alçı, "Hep torun hayali kuruyorduk. Torun beklerken ikiz çocuk sahibi olduk. Elif ve Eylül iyi ki de benim kızlarım oldu. Hem onların hem de benim hayatım çok değişti. Onları ilk gördüğümde içime büyük bir sıcaklık gelmişti. Bana 'anne' diye seslendiklerinde benim için hayat adeta durdu. O dakikadan sonra onları bırakamazdım. İkizlerle adeta ikinci baharımızı yaşıyoruz." diye konuştu.

- "Hayatımız çok renklendi"

Alçı, ikizlerin ağabeyleri ve ablalarıyla da çok iyi geçindiklerini, ömür boyunca 5 kardeş olarak birbirlerine sahip çıkmalarını dilediğini kaydetti.

Osman Alçı ise ikizlerle evlerine mutluluk, neşe geldiğini ifade etti. İkizlerin çok hareketli olduğunu da belirten Alçı, "Bu yaşıma rağmen onlara yetmeye çalışıyorum. Her gün okullarından alıyorum. Parka, denize, sinemaya, yürüyüşe gidiyoruz. Hayatımız çok renklendi. Onlar bizi gençleştirdi." dedi.

Alçı, topluma, millete iki güzel yetişmiş birey kazandırmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

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anne Antalya koruyucu aile Sosyal Hizmetler

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