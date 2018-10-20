Torun hayali kurarken ikiz çocuk sahibi oldular

Alçı çifti, burada gördükleri ikizler Elif ve Eylül ile bir süre zaman geçirdi. Yuvadan ayrılırken ikizlerin "Anne, bizi de götürün" sözlerinden etkilenen Alçı çifti, başvuru yaparak ikizlerin koruyucu ailesi oldu.

Emekli 63 yaşındaki Osman ve 52 yaşındaki Fatma Alçı çifti, 3 çocuğunu büyütüp yalnızlık hissine kapılınca, çocuklarla vakit geçirmek için bir süre önce yuva ziyaretlerine başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk yuvasında kalan 5 yaşındaki ikizler Elif ve Eylül'ün de kaderi ağızlarından çıkan "anne" kelimesiyle değişti.

Bir çocuğun en fazla ihtiyaç duyduğu, söylemek istediği en değerli kelimedir anne...

Anne Fatma Alçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyi ve ablasının ikiz çocuk sahibi olduğunu, kendisinin de hep "Bizim de ikizlerimiz olsa" hayaliyle yaşadığını söyledi. Alçı, ikizlerin koruyucu ailesi olunca ağabeyi ve ablasına telefon açarak "Bakın benim de ikizlerim oldu" dediğini vurguladı.

Çocuklarının evlilik yaşına gelmesine rağmen evlenmediğini anlatan Alçı, "Hep torun hayali kuruyorduk. Torun beklerken ikiz çocuk sahibi olduk. Elif ve Eylül iyi ki de benim kızlarım oldu. Hem onların hem de benim hayatım çok değişti. Onları ilk gördüğümde içime büyük bir sıcaklık gelmişti. Bana 'anne' diye seslendiklerinde benim için hayat adeta durdu. O dakikadan sonra onları bırakamazdım. İkizlerle adeta ikinci baharımızı yaşıyoruz." diye konuştu.

- "Hayatımız çok renklendi"

Alçı, ikizlerin ağabeyleri ve ablalarıyla da çok iyi geçindiklerini, ömür boyunca 5 kardeş olarak birbirlerine sahip çıkmalarını dilediğini kaydetti.

Osman Alçı ise ikizlerle evlerine mutluluk, neşe geldiğini ifade etti. İkizlerin çok hareketli olduğunu da belirten Alçı, "Bu yaşıma rağmen onlara yetmeye çalışıyorum. Her gün okullarından alıyorum. Parka, denize, sinemaya, yürüyüşe gidiyoruz. Hayatımız çok renklendi. Onlar bizi gençleştirdi." dedi.

Alçı, topluma, millete iki güzel yetişmiş birey kazandırmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

