Torun hayali kurarken ikiz çocukları oldu

Antalya'da torun sahibi olma hayalini kuran, emekli 63 yaşındaki Osman ve 52 yaşındaki Fatma Alçı çifti, 3 çocuğunu büyütüp yalnızlık hissine kapılınca, çocuklarla vakit geçirmek için bir süre önce yuva ziyaretlerine başladı. Alçı çifti, burada gördükleri ikizler Elif ve Eylül ile bir süre zaman geçirdi. Yuvadan ayrılırken ikizlerin, "Anne, bizi de götürün" sözlerinden etkilenen Alçı çifti, başvuru yaparak ikizlerin koruyucu ailesi oldu.

TORUN BEKLİYORLARDI



AA'da yer alan habere göre torun sahibi olmayı hayal ederken ikiz çocuk sahibi olan Alçı çifti hayata yeniden başladı. İkizleri anaokuluna götüren, onlara özel oda yapan, onlarla sevinip onlarla üzülen Alçı çifti, evlerini yeniden şenlendiren çocuk cıvıltılarıyla ikinci baharı yaşamaya başladı.

İKİZ ÇOCUK HAYALİ VARDI



Anne Fatma, ağabeyi ve ablasının ikiz çocuk sahibi olduğunu, kendisinin de hep "Bizim de ikizlerimiz olsa" hayaliyle yaşadığını söyledi. Alçı, ikizlerin koruyucu ailesi olunca ağabeyi ve ablasına telefon açarak, "Bakın benim de ikizlerim oldu" dediğini vurguladı.