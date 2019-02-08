Torun sevgisi 50 yıldır kullandığı sigarayı bıraktırdı

Mehmet Aşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik yıllarında keyif almak için kullanmaya başladığı, bu alışkanlığın ilerleyen yaşlarda sağlığını ve hayat kalitesini çok düşürdüğünü söyledi.

Kullandığı sigara nedeniyle zaman içinde nefes alıp vermekte zorlanan ve çabuk yorulan Aşan, 3 ay önce torunu Zeynep ile oynarken bir an rahatsızlık geçirdi.

Yıllarca günde en az bir en fazla ise 3 paket sigara içen Aşan, kızının bulunduğu apartmana taşınmasıyla 10 yaşındaki torunuyla daha fazla zaman geçirmeye başladı.

Son yıllarda sigaranın etkisiyle torunuyla vakit geçirirken hemen yorulduğunu belirten Aşan, şöyle devam etti:

"Torunum bana 'Sigara kokuyorsun.' diyordu, sigara paketimi ve çakmağımı saklıyordu. Bana 'Dede, benimle uzun süre vakit geçirmek istiyorsan ve tahsilimi görmek istiyorsan sigarayı bırakmalısın.' dedi. Onu dinledim, sigarayı bıraktım. Torunumla artık spor yapmaya başladık, artık onunla daha çok vakit geçiriyorum ve yorulmuyorum."

- "Herkese tavsiye ediyorum"

Aşan, daha önce de sigarayı bırakmayı denediğini ama başarılı olamadığını, Sigarayı Bırakma Polikliniğinde uygulanan ilaçlı tedavi programına uyarak torununun isteğini yerine getirdiğini aktardı.

Kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini vurgulayan Aşan, "Torunumu bana sigarayı bıraktıran doktor hanımla tanıştırmak için polikliniğine getirdim. İnsanlar çocuğuyla ve torunuyla uzun bir ömür yaşamak istiyorlarsa sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum. 3 ay oldu sigarayı bırakalı, ailem çok mutlu herkesin sigarayı bırakmasını tavsiye ederim." dedi.