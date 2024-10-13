Torun vahşeti! Korkunç manzarayla karşılaştılar: Evde kanlar içinde 3 ölü! Para vermeyince baltayla...

Olay, 11 Ekim tarihinde Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.K. dedesinden para istemek için eve gitti. Olumsuz yanıt alınca ikili arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

EVE GİDEN YAKINLARI KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

M.K., eline aldığı balta ile dedesi Mustafa Macar’a saldırdı. Macar’ı öldüren M.K, daha sonra dedesi ile yaşayan Cavidan Aydın’ı ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi daha öldürdü. Yaşanan olay sonrası Mustafa Macar’dan haber alamayan yakınları eve giderek korkunç manzara ile karşılaştı.

Aileden haber alamayan yakınlarının, eve gitmesiyle, 3 kişiyi evde kanlar içerisinde ölü bulmasının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi ekibi sevk edildi.

Evde inceleme yapan ekipler mahalleye giriş ve çıkışları kapatırken, yaşanan olay sonrası kayıplara karışan 16 yaşındaki M.K.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA/DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır