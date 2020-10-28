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Torun ve babaannenin ölümüne neden olan düğün magandasına 41 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 19:28 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta torun ve babaannenin ölümüne neden olan maganda 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Elbistan Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sinan G.

Kahramanmaraş’ta torun ve babaannenin ölümüne neden olan maganda 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Elbistan Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sinan G. ile maktul Hüsne ve Furkan Arman Kurt’un yakınları katıldı. Sinan G, düğünde havaya ateş edenin yalnızca kendisi olmadığını savunarak hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Sanık Sinan G’yi 1 yaşındaki bebeğin ölümüne neden olduğu için 25 yıl, babaannesinin ölümüne neden olduğu için de 16 yıl olmak üzere toplamda 41 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Olay, 2 yıl önce Göksun Büyükkızılcık Mahallesi’nde meydana gelmiş, rast gele havaya ateş edilmesiyle Hüsne Kurt (47) ile kucağındaki torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt yaralanmıştı. Torun ve babaanne kaldırıldığı hastanelerde hayatını kaybetmişti.

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