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Torun'dan "30 Ağustos" mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 16:24 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, laik ve sosyal hukuk devletimizi sürekli daha da geliştirerek yaşatacağız. Ülkemizin demokrasi içinde gelişmesi ve kalkınması için hep birlikte daha çok çalışacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, laik ve sosyal hukuk devletimizi sürekli daha da geliştirerek yaşatacağız. Ülkemizin demokrasi içinde gelişmesi ve kalkınması için hep birlikte daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Torun, "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos'ta kazandığı zaferle yeni bir devri başlattığını belirtti.

Atatürk'ün bu zaferle demokratik ve çağdaş bir ülke olmanın yolunu açıp, egemenliği kayıtsız şartsız millete verdiğini hatırlatan Seyit Torun, 30 Ağustos'un herkesin bayramı olduğunu vurguladı.

Torun, bu zaferin, Cumhuriyet'e ve demokrasiye açılan kapı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Mustafa Kemal'in 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' sözlerini bugün bir kez daha hatırlıyoruz. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, laik ve sosyal hukuk devletimizi sürekli daha da geliştirerek yaşatacağız. Ülkemizin demokrasi içinde gelişmesi ve kalkınması için hep birlikte daha çok çalışacağız. Atatürk'ün 'Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi, en geniş, refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız' vasiyetini mutlaka yerine getireceğiz. Özgürlük, demokrasi ve bağımsızlığa olan bağlılığımız bugün de 30 Ağustos 1922 günündeki kadar canlıdır. Ülkemizin tüm yurttaşlarının bu duygu ve düşüncede olduğuna inanıyorum. Başta 30 Ağustos Zaferi'ni kazanan ve büyük dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımız ile tüm terör şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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30 Ağustos Zafer Bayramı CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun mesaj

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