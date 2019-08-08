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Torun'dan Kurban Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Yoksulluğun olmadığı, herkesin güven ve huzur içinde bir arada yaşadığı bir ülkeyi birlikte kuracağız. Yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Ekonomik krizin olmadığı bir ülke mümkündür"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yoksulluğun olmadığı, herkesin güven ve huzur içinde bir arada yaşadığı bir ülkeyi birlikte kuracağız. Yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Ekonomik krizin olmadığı bir ülke mümkündür." ifadelerini kullandı.

Torun, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, İslam'ın sosyal adalete ve toplumsal dayanışmaya büyük önem verdiğini belirtti.

Bugün hem İslam aleminde hem de Türkiye'de sosyal adalet ve barışın tam olarak tesis edilemediğini kaydeden Torun, sorumsuz politikalarla insanların kutuplaştırıldığını, uygulanan yanlış ekonomi politikalarıyla halkın yoksullaştırıldığını savundu.

Bölgede hakim olan savaş ve çatışma ortamından en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğine dikkati çeken Torun, şunları ifade etti:

"Bu bayramın ülkemizde herkesin kardeşçe ve adil ortamda yaşadığı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Kimsenin yerinden yurdundan, memleketinden olmadığı, herkesin bayrağı altında özgürce yaşadığı bir bölge özleminin yerine gelmesi de bu bayramdaki en büyük temennimizdir. Krizin bitmesi ve insanların huzura kavuşması için hepimiz el birliğiyle çalışıyoruz. Yoksulluğun olmadığı, herkesin güven ve huzur içinde bir arada yaşadığı bir ülkeyi birlikte kuracağız. Her günümüzün bayram sevinci ve huzuru içinde geçeceği günler mutlaka gelecektir. Yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Ekonomik krizin olmadığı bir ülke mümkündür."

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