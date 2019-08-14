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Torunları için traktörün römorkunu havuz yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 18:42 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde, çifti Hidayet Özbek (61),  traktörünün römorkunu suyla doldurarak, sıcaktan bunalan torunlarına havuz yaptı.

Torunları için traktörün römorkunu havuz yaptı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde, çifti Hidayet Özbek (61), traktörünün römorkunu suyla doldurarak, sıcaktan bunalan torunlarına havuz yaptı.
Bahşili'de yaşayan ve çiftçilik yapan Hidayet Özbek, torunlarının sıcakta serinlemesi için farklı yöntem geliştirdi. Özbek, torunlarının ırmağa girmesini istemeyerek, kendisine ait traktörün römorkunu havuza çevirdi. Özbek'in 2 torunu ve komşularının çocuğu, römorkta yüzerek, hem serinledi hem de eğlendi. Hidayet Özbek, torunlarını çok sevdiğini belirterek, "Çocukken babamız bizi yüzmemiz için ırmağa götürürdü. Çocukluğumuzda ırmak az akardı şimdi hızlı akıyor ve akıntı çok. Ben torunlarımı ırmağa götürmeye cesaret edemedim. Çiftçilik ile uğraştığımız için torunları havuza götürmeye vaktim yok. Römorkun içini kalın naylon ile kapattım, içine hortumu bırakıp, dolmasını bekledim. Ortaya böyle bir görüntü çıktı. Torunlarım gözümüzün önünde yüzüyorlar. Onları bayram günü mutlu etmişsek ne mutlu bana" dedi.

FOTOĞRAFLI

Torunları için traktörün römorkunu havuz yaptı

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