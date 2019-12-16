HABER

Torunlarına cinsel istismarda bulunan dedenin yargılanmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 17:44 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 6 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 24 yıla kadar hapis ceza istenen dede C.Ö.'nün (74) yargılanmasına devam edildi.

Torunlarına cinsel istismarda bulunan dedenin yargılanmasına devam edildi

İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 6 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 24 yıla kadar hapis ceza istenen dede C.Ö.'nün (74) yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatları, tutuksuz yargılanan dedeye karşı linç kampanyası yürütüldüğünü savundu.
Arsuz ilçesinde yaşayan 1'i kız 2 kardeş, öğretmenlerine öz dedeleri C.Ö.'nün 6 yıl önce kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Kardeşlerin 3 ay devam ettiğini ileri sürdüğü istismar iddiası üzerine gözaltına alınan dede, suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan dede hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanık C.Ö. ile mağdurların annesi ve taraf avukatları katıldı. Dinlenen tanıklar, çocukların annesinin C.Ö.'ye iftira attığı iddiasında bulunarak, sanığın suçsuz olduğunu ileri sürdü.
'LİNÇ KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR'
Sanık avukatı da çocukların yönlendirilmeye açık olduğunun Adli Tıp Kurumu raporunda da belirtildiğini, kardeşleri annelerinin yönlendirdiğini savundu. Kadın derneklerinin suçsuz olan müvekkilini hedef alarak linç kampanyası yürüttüğünü, mahkemenin de baskı altına alındığını iddia ederek, beraat kararı verilmesini talep etti.
'ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR'
Mağdur avukatlarından Mehtap Sert ise sanığın cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Toplumsal kriterlerden, etnik köken ve dini sebeplerden dolayı müvekkillerimizi baskı altına alıp, şikayetten vazgeçirmeye çalışıyorlar. Ama Adli Tıp Kurumu raporunda, net olarak çocukların vücudunda istismarın belirtilerinin olduğunu tespit etmiş. Bu nedenle sanığın hükümle birlikte tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi
Sanık avukatının mütalaaya karşı yazılı savunma yapmak için ek süre talebinde bulunduğu duruşma, 17 Ocak 2020 gününe ertelendi.
Mahkeme çıkışında bir araya gelen kadın platformları, olayın takipçisi olduklarını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERO şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?O şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?
Kırmızı ışık ihlali ile motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapisKırmızı ışık ihlali ile motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis
Erciyes Kayak Merkezine "acil sağlık istasyonu"Erciyes Kayak Merkezine "acil sağlık istasyonu"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

7 tane kuruldu! Anında imha ediliyorlar

7 tane kuruldu! Anında imha ediliyorlar

FETÖ'nün kritik ismi Ukrayna'da yakalandı!

FETÖ'nün kritik ismi Ukrayna'da yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serkan Asker istifa etti

Halk TV'de üst düzey ayrılık! Sürpriz istifa

Son dakika: Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması TBMM'de kabul edildi

Tarihi anlaşma TBMM'de kabul edildi

Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

Diyarbakır'da ailelerin nöbeti sürerken HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

Erdoğan 'kapatırız' demişti! İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim

Erdoğan 'kapatırız' demişti! Fotoğraflar geldi

İstanbul Valiliği’nden Alevi ailelerin olduğu apartmana 'gebereceksin' yazısı yazılması hakkında açıklama

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.