HABER
  4. Torunlarına cinsel istismardan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Torunlarına cinsel istismardan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 6 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan öz torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan C.Ö. (74), 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 6 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan öz torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan C.Ö. (74), 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Arsuz ilçesinde yaşayan, biri kız, 2 kardeş, öğretmenlerine öz dedeleri C.Ö.'nün 6 yıl önce kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Kardeşlerin 3 ay devam ettiğini ileri sürdüğü istismar iddiası üzerine gözaltına alınan dede, suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan dede hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Dede C.Ö. hakkında İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugünkü duruşmada karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık C.Ö.'ye 'çocuğun yakını tarafından nitelikli cinsel istismarı' suçundan her iki çocuk için ayrı ayrı toplam 23 yıl hapis cezası verip, tutuklanmasına karar verdi.
DEĞİŞTİRİLEN ADRESE TEKRAR GİTMİŞ
Davayı izleyen İskenderun Kadın Platformu Avukatı Mehtap Sert, duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, "Tutuklanma sebebi dedenin, ailenin evini başka yere taşımasına rağmen yeni taşındığı apartmana girip çıkmasıydı. Bununla ilgili uzaklaştırma kararı alınmıştı. Bunun neticesinde hükümle birlikte tutuklandı. Çok mutluyuz, çocuğa istismarın affı olmaz ve çocuğa istismarın affının olmaması için elimizden gelen mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Denizli’de trafik kazası: 3 yaralıDenizli’de trafik kazası: 3 yaralı
Uzmanlardan öğrencilere 15 tatili iyi değerlendirin uyarısıUzmanlardan öğrencilere 15 tatili iyi değerlendirin uyarısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül faytonlarla ilgili yeni sistemi anlattı

Adalar'da yeni dönem! Erdem Gül sistemi anlattı

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da ücretsiz ulaşımda yeni dönem

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da ücretsiz ulaşımda yeni dönem

Platonik aşk cinayetinde yeni gelişme! İki kız kardeşin katiliyle ilgili flaş karar

Platonik aşk cinayetinde yeni gelişme!

Burnunu kıran kişinin eşini muayene etmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı

Burnunu kıran kişinin eşini muayene etmişti! Görüntüler ortaya çıktı

Karnesini görünce ağlamaya başladı

Karnesini görünce ağlamaya başladı

Bingöl'de, çöp dökmeye giderken şehit edilen askerin kanı yerde kalmadı

Bingöl'de, çöp dökmeye giderken şehit edilen askerin kanı yerde kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.